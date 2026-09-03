María José Rielo será jurado en un concurso internacional en Múnich
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La fagotista lalinense María José Rielo ha sido invitada para participar como miembro del jurado en la próxima edición del concurso internacional ARD que se celebra en la ciudad alemana de Múnich. Compartirá tribunal con músicos como el solista de fagot de la Concertgebouw de Ámsterdam o la fagotista principal de la Filharmónica de Viena. Rielo tocará el 18 de octubre en a Coruña con la Banda Municipal.
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