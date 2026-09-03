A Estrada prepara cambios en la decoración navideña de este año

Con los termómetros alcanzando todavía los treinta grados, en el Concello da Estrada ya se habla de Navidad. «Tenemos que adelantarnos si queremos tener una Navidad potente», resumió el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, quien subrayó que el municipio estradense no es ajeno al tirón turístico y económico que registran estas fechas tan señaladas.

«Si queremos una Navidad potente, como la de estos últimos años, con una decoración a la altura de la cantidad de gente que nos visita por estas fechas; con una buena iluminación y con un programa de actividades que contribuya, no solo al disfrute de estas jornadas tan especiales, sino también a la dinamización económica y comercial, tenemos que comenzar a trabajar desde ya», señaló Durán.

El edil explicó que la próxima semana arrancará con reuniones con empresas especializadas en iluminación festiva y profesionales de la decoración. Estos contactos se completarán con sesiones de trabajo con el departamento de Cultura y con representantes del comercio de proximidad, con el objetivo de configurar una propuesta integral que aproveche el empuje de unas fiestas que, cada año, parecen adelantarse más en el calendario.

«Tenemos que empezar a valorar las distintas opciones desde el punto de vista ornamental para vivir una buena Navidad en las calles de A Estrada, pero también analizar cómo podemos aprovechar sinergias entre distintos departamentos y entidades con el objetivo de que los estradenses tengan la mejor oferta festiva y cultural y un sólido atractivo para que se realice en el municipio el consumo propio de estas fechas», apuntó el concejal.

Novedades en la decoración

Con múltiples ideas sobre la mesa pero sin avanzar detalles por el momento, en estos primeros encuentros se empezará a perfilar la apuesta decorativa para la Navidad de 2026, respecto a la que Durán anticipó que se prevén cambios. Asimismo, se concretarán aspectos como la fecha del encendido del alumbrado o la tipología de los motivos elegidos.

Desde el gobierno local se remarca que hay dos citas que se mantendrán de forma fija: el impulso a la Cabalgata de Reyes, uno de los eventos con mayor afluencia del año en la capital estradense, y el desfile de Papá Noel en la tarde del 24 de diciembre, una cita que gana participantes y notoriedad en cada edición.

En los últimos años, A Estrada ha sumado a su programación festiva un acto de encendido con trasfondo social y emotivo. En 2025, esta cita incorporó un carácter solidario mediante una colaboración a favor de la asociación Asanog.

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Durante las pasadas fiestas navideñas, se instalaron un total de 116 arcos luminosos en las distintas calles, a los que se sumaron otros 302 elementos de iluminación repartidos por enclaves estratégicos como la Praza da Constitución, la Praza de Galicia, la Porta do Sol, la Praza da Inmaculada, la Praza da Feira o la Praza do Mercado, entre otros.