A Estrada, Lalín y Agolada refuerzan la orientación laboral

A Estrada, Lalín y Agolada contarán durante los próximos doce meses con un técnico de orientación laboral gracias a las ayudas concedidas por la Xunta para reforzar estos servicios. Cada uno de los tres concellos recibirá financiación para incorporar a un profesional que prestará atención a personas desempleadas.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), forma parte de un programa autonómico dotado con más de 8,2 millones de euros, que permitirá apoyar la contratación de 250 técnicos en cerca de 80 concellos y unas 45 entidades sin ánimo de lucro de toda Galicia.

Los orientadores realizarán diagnósticos individualizados, diseñarán itinerarios personalizados de inserción, acompañarán los procesos de búsqueda activa de empleo y ofrecerán asesoramiento sobre currículo, formación y mercado laboral.

La iniciativa pretende mejorar la cobertura territorial de los servicios de orientación y facilitar especialmente la atención a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Los contratos tendrán una duración de 12 meses y la Xunta establece una financiación de 33.000 euros por cada técnico, además de módulos complementarios para gastos de funcionamiento, formación y apoyo técnico.

Durante 2025, los profesionales de este sistema atendieron a más de 93.000 demandantes de empleo en Galicia.