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Coviastec prevé rematar a finales de mes su residencia de mayores en Dozón

Las obras comenzaron el pasado otoño

El Concello dará a conocer en breve los plazos para su puesta en marcha

El complejo que albergará la residencia y el centro de día de Dozón.

El complejo que albergará la residencia y el centro de día de Dozón. / Bernabé / Javier Lalín

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Dozón

La futura residencia y centro de día de Dozón está ya en las últimas semanas de obras. La previsión de la constructora, Coviastect, es que el inmueble quede rematado a finales de septiembre. Los trabajos comenzaron el pasado otoño y cuentan con una inversión de 4 millones de euros. De estos, 1,5, proceden de una ayuda de la Xunta, que a su vez dispone de esta cuantía a través de los fondos europeos Next Generation para la reforma, ampliación o construcción de centros de día o residenciales.

La residencia dispondrá de 50 plazas y el centro de día, cuyo reglamento se publicó días atrás en el BOP, de 20. Este servicio de conciliación es muy necesario en el municipio, dado que en su momento contó con una casa nido, una iniciativa particular apoyada por la Xunta pero que funciona como centro de día y con solo cinco plazas.

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Desde la oposición, en varias ocasiones se criticó el convenio entre Concello y la empresa adjudicataria (Coviastec va a gestionar el servicio durante 40 años) porque el reglamento, en principio, no contempla un cupo de plazas reservado para las personas que estén empadronadas en el municipio.

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