Formación
El Conservatorio de A Estrada abre la matrícula para el grado de iniciación
El centro también oferta plazas para primero de grado elemental en cinco especialidades y fija el inicio del curso para el 14 de septiembre
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A Estrada
El Conservatorio de Música de A Estrada abre hasta el 30 de septiembre la matrícula para el grado de iniciación, dirigido a niños de 4 a 7 años. Además, hasta el viernes 4 de septiembre estará abierto el plazo para la prueba de aptitud de primero de grado elemental, con plazas en tuba, trombón, guitarra, violonchelo y percusión. Las personas interesadas deberán acudir a la secretaría del centro en horario de mañana. El curso comenzará el próximo 14 de septiembre en todos los niveles.
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