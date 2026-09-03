El Conservatorio de A Estrada abre la matrícula para el grado de iniciación

El Conservatorio de Música de A Estrada abre hasta el 30 de septiembre la matrícula para el grado de iniciación, dirigido a niños de 4 a 7 años. Además, hasta el viernes 4 de septiembre estará abierto el plazo para la prueba de aptitud de primero de grado elemental, con plazas en tuba, trombón, guitarra, violonchelo y percusión. Las personas interesadas deberán acudir a la secretaría del centro en horario de mañana. El curso comenzará el próximo 14 de septiembre en todos los niveles.