Concentraciones por Ceuta
Actos en concellos de Deza-Tabeirós
Las concentraciones convocadas por la FEMP reunieron a vecinos y representantes políticos en Deza y Tabeirós-Terra de Montes
Lalín, Silleda, Forcarei, A Estrada y Agolada acogieron este miércoles concentraciones simultáneas de apoyo a Ceuta, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el lema «Ceuta non está soa. É España». La iniciativa coincidió con el Día de Ceuta y buscó trasladar la solidaridad del municipalismo español a la ciudadanía de la ciudad autónoma.
Las concentraciones se realizaron de forma simultánea en los cinco municipios de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, con participación de representantes locales y vecinos, que secundaron la convocatoria y mostraron públicamente su respaldo a la ciudadanía ceutí. La convocatoria buscaba trasladar a la ciudadanía ceutí la solidaridad y el respaldo conjunto del municipalismo español ante las dificultades que atraviesa la ciudad autónoma. En estas localidades, el Partido Popular había expresado previamente su intención de acudir y animar a los vecinos a participar. Hasta la fecha, no consta la participación de otras formaciones políticas en las concentraciones, salvo la convocatoria diferenciada del BNG en Agolada.
Precisamente este municipio vivió una doble movilización. El BNG convocó a las 19.30 horas en Os Pendellos una concentración bajo el lema «Na defensa dos dereitos humanos. As persoas antes que o odio», con lectura de un manifiesto.
La formación defendió que «os máis vulnerables non son o inimigo» y reclamó «convivencia, respecto e solidariedade», situando la dignidad y los derechos humanos por encima de cualquier diferencia.
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