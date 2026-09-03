Actos en concellos de Deza-Tabeirós

Lalín, Silleda, Forcarei, A Estrada y Agolada acogieron este miércoles concentraciones simultáneas de apoyo a Ceuta, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el lema «Ceuta non está soa. É España». La iniciativa coincidió con el Día de Ceuta y buscó trasladar la solidaridad del municipalismo español a la ciudadanía de la ciudad autónoma.

La movilización en la Praza da Constitución, A Estrada. / FDV_Externas

El acto de respaldo a Ceuta en Silleda. / FDV_Externas

Las concentraciones se realizaron de forma simultánea en los cinco municipios de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, con participación de representantes locales y vecinos, que secundaron la convocatoria y mostraron públicamente su respaldo a la ciudadanía ceutí. La convocatoria buscaba trasladar a la ciudadanía ceutí la solidaridad y el respaldo conjunto del municipalismo español ante las dificultades que atraviesa la ciudad autónoma. En estas localidades, el Partido Popular había expresado previamente su intención de acudir y animar a los vecinos a participar. Hasta la fecha, no consta la participación de otras formaciones políticas en las concentraciones, salvo la convocatoria diferenciada del BNG en Agolada.

La manifestación de Agolada convocada por la Femp. / Ángel Utrera

Precisamente este municipio vivió una doble movilización. El BNG convocó a las 19.30 horas en Os Pendellos una concentración bajo el lema «Na defensa dos dereitos humanos. As persoas antes que o odio», con lectura de un manifiesto.

La concentración del BNG en defensa de los derechos humanos en Agolada. / Ángel Utrera

La formación defendió que «os máis vulnerables non son o inimigo» y reclamó «convivencia, respecto e solidariedade», situando la dignidad y los derechos humanos por encima de cualquier diferencia.