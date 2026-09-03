Formación
La Banda de Música Municipal de A Estrada abre el segundo plazo de matrícula para su escuela
Ofrece formación en diez instrumentos y actividades para iniciarse en la música desde los tres años
La Banda de Música Municipal de A Estrada mantiene abierto hasta el próximo 18 de septiembre el segundo plazo de reserva de matrícula para la Escuela de Música de cara al curso 2026/2027. Las plazas son limitadas y la oferta incluye formación individual en óboe, flauta travesera, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba y percusión.
La escuela también cuenta con grupos de Música y Movimiento para niños a partir de 3 años, clases conjuntas de solfeo y la posibilidad de participar en la Banda Infantil y la Banda Escuela. Además, se facilitarán instrumentos a los más pequeños, según la disponibilidad, para que puedan familiarizarse con ellos antes de decidir su especialidad.
Para los interesados que todavía no tengan claro qué instrumento elegir, el próximo viernes 18 de septiembre se celebrará una jornada de puertas abiertas, de 18.30 a 19.30 horas, en el local de ensayo de la Avenida Benito Vigo, número 94. Durante la actividad podrán conocer y probar los diferentes instrumentos ofertados.
El formulario de preinscripción puede solicitarse a través del WhatsApp 623 350 731 o del correo electrónico bandamunicipaldaestrada@gmail.com.
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