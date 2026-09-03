La artista Olalla Garra expone en el Café de Mili de Lalín

La creadora lalinense Olalla Garra expone en el Café de Mili de la capital dezana. Su propuesta Núcleos recala en este establecimiento hostelero para incorporarse allí a Universos, con lo que la colección está completa. Núcleos es una colección pensada para ofrecer dos lecturas de una misma obra; una con luz convencional, y otra bajo luz ultravioleta, transformando colores y elementos de las piezas.