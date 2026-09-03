La artista Olalla Garra expone en el Café de Mili de Lalín
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La creadora lalinense Olalla Garra expone en el Café de Mili de la capital dezana. Su propuesta Núcleos recala en este establecimiento hostelero para incorporarse allí a Universos, con lo que la colección está completa. Núcleos es una colección pensada para ofrecer dos lecturas de una misma obra; una con luz convencional, y otra bajo luz ultravioleta, transformando colores y elementos de las piezas.
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