Agolada negocia la compra o cesión de una parcela para ampliar el velatorio

El ejecutivo local de Agolada continúa con la negociación que en su momento inició el anterior alcalde, Luis Calvo, para comprar o lograr la cesión de una finca anexa al velatorio municipal para poder ampliar las instalaciones. Fue la explicación que dio este jueves en el pleno el actual regidor, Óscar Val, para postularse en contra de la moción del PP en la que este partido solicitaba destinar 90.000 euros del Plan +Provincia a eliminar barreras arquitectónicas y problemas de accesibilidad, así como a redistribuir los espacios de las salas. «Parécenos unha tontería meter 90.000 euros se se vai facer todo novo dentro de catro ou cinco anos», esgrimió el regidor, que también despachó con un «hai moito onde metelos» la pregunta de la edil del Bloque, Susana Tato, sobre a qué se destinarían entonces esos 90.000 euros. En vista de que no se acometerán esas obras a corto plazo la líder del PP, Carmen Seijas, solicitó que «polo menos, poñédenos un cuberto para que non esteamos nin á agua nin ao calor alí fóra».

A la sesión plenaria no acudió la concejala de Políticas Sociais, Margarita Varela, de modo que había tantos ediles del gobierno 5, como de la oposición que conforman PP y Bloque. Por ello, PAyJ echó mano del voto de calidad del alcalde para rechazar esta y todas demás mociones del PP, así como una de las dos del Grupo Mixto que apostaba por un programa municipal de silvopastoreo. Sí salió adelante la del plan de formación y prevención de incendios por parroquias.

El ejecutivo local no supo explicar el corte de luz que a mediados de agosto afectó al pabellón, donde atienden a sus pacientes la plantilla del centro de salud mientras éste está en obras. Ese corte de luz provocó daños en impresoras y el electrocardiógrafo así como la pérdida de vacunas. El concejal de Industria, Pedro García, aseguró que una de las neveras estaba sin enchufar mientras Seijas recalcó que al final de cada jornada siempre se hace un control de temperatura de estos depósitos. Val confía en que los trabajos de mejora del centro de salud estén rematados ya este mes (el plazo expira el 31 de octubre) y, en vista de que los trámites para su traspaso al Sergas suelen ser largos,Val tiró de retranca y votó en contra de esa cesión «para facilitarlles o traballo».

El incendio de O Sexo, acaecido hace más de un año, también estuvo presente en el pleno. Ya en 2014 el PP intentó exigir a las empresas madereras un aval con el que garantizar que repararían los desperfectos en pistas y caminos. En los últimos meses, la retirada de madera quemada provocó que «na Baíña, por exemplo, algunha zona quedase intransitable», explica Carmen Seijas, por lo que expuso una moción para que mediante una ordenzanza se establezca una tabla de sanciones por daños. Mientras no exista ese reglamento, el Concello podría solicitar una fianza y obligar a las madereras a solicitar también un permiso municipal, al margen del que tramitan ante la Xunta. Ya en abril, la maquinaria de Ence causó destrozos en algunas pistas del municipio, como recordó Susana Tato. La edil sí obtuvo el respaldo de la corporación, como decíamos, para que Agolada acoja charlas de prevención de incendios. Eso sí, Carmen Seijas duda de que la moción se materialice, en vista de que Agolada eludió la contratación de una brigada forestal con cargo a la Xunta (Pedro García incidió en las dificultades para encontrar personal) ni se acogió a las ayudas de la Xunta para tareas de restauración, como sí hizo Dozón. Eso sí, la propuesta de un programa de pastoreo se quedó en el tintero, en vista de las propuestas que ya tiene la Xunta como aldeas modelo o polígonos agroforestales.

En el apartado «técnico» del pleno, el debate entre oposición y gobierno fue casi nulo. El gobierno local sacó adelante en solitario la aprobación de la cuenta general de 2025, con 573.000 euros pendientes de pago y un periodo medio de pago a proveedores de 100 días. Según el último informe de Intervención al Ministerio de Hacienda, estas cifras ya engordaron al remate de junio: se deben casi 829.000 euros (Val indica que no toda la cuantía se refiere a pasivos con proveedores), el período medio de pago es de 186 días. «E pedimos un crédito de case 650.000 euros», lamenta Seijas, y que posteriormente, en ruegos y preguntas, Val aclaró que servirá para cofinanciar obras del Plan Extra para las que Agolada obtuvo subvenciones pero aún no cobró.

Eclipse

A preguntas del PP, Óscar Val apuntó que el Concello no organizó eventos para ver el eclipse del 12 de agosto al margen de una caminata, en la que incluso se formaron colas. «Preparámolo para o próximo», aseguró, con su habitual espontaneidad. La misma con la que respondió que Agolada no aceptó las gafas que repartía la Diputación entre los municipios para el visionado «porque non eran de confianza».

Agolada dispone de enclaves con excelentes vistas para un eclipse o simplemente para su paisaje. Una de ellas es Coto Coteimil, reconvertido en vertedero y al que el gobierno ve difícil solución. PAyJ tampoco quiso poner en marcha, como propuso el PP, un plan para reciclar residuos de obras como ventanas y puertas que podrían reutilizarse en otros edificios municipales o donarse a familias quepudiesen necesitarlas.