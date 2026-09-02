Valongo celebra tres jornadas con música, gastronomía y tradición

Valongo se prepara para celebrar los días 4, 5 y 6 de septiembre sus fiestas en honor a Nosa Señora do Libramento, con una programación que tendrá como uno de sus principales atractivos la XLVIII Festa da Filloa. La celebración volverá a reunir durante tres jornadas gastronomía, música, tradición y actos religiosos, convirtiendo la parroquia de Cerdedo-Cotobade en uno de los puntos de encuentro del municipio durante el fin de semana.

El programa comenzará el viernes 4 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, con una gran churrascada amenizada por la Banda do Sequío y Nueva Fuerza. El sábado 5, a las 18:30 horas, se celebrará el XLVIII Concurso de Filloas, con la actuación del grupo Son da Pedra Meiga. La jornada concluirá con una verbena, desde las 22:30 horas, protagonizada por la orquesta Channel y el Trío Azar.

Los actos continuarán el domingo 6. A las 12:00 horas se entregarán los trofeos de la Festa da Filloa y, a las 13:15 horas, tendrá lugar la misa solemne, seguida de la procesión acompañada por los Gaiteiros dos Catro Ventos.

El Concello de Cerdedo-Cotobade aporta una subvención de 1.500 euros y cede las mesas necesarias para la churrascada y la degustación de filloas. La Diputación de Pontevedra también colabora con la celebración. Además, la organización instalará una carpa en el campo de la fiesta para garantizar el desarrollo de las actividades con independencia de las condiciones meteorológicas.