Ullama prevé mantener en 400.000 kilos su cosecha de este año

La cooperativa Ullama afronta la próxima campaña de recogida de manzana de sidra con una previsión de alrededor de 400.000 kilos, una cifra similar a la registrada en 2025. La recolección comenzará previsiblemente a mediados de septiembre, aproximadamente una semana antes de lo habitual, debido a las elevadas temperaturas de este verano, que han acelerado la maduración de algunas variedades.

La entidad estradense busca alrededor de una veintena de trabajadores para realizar las tareas de recogida en las cerca de 60 hectáreas que gestiona. Según explica Marisa Diéguez, socia, vocal de la directiva y trabajadora de Ullama, no se requiere un perfil concreto. El principal requisito es disponer de la documentación en regla para poder formalizar los contratos y tener disposición para afrontar un trabajo exigente.

Las personas interesadas en participar y trabajar en la campaña de recogida de manzana están convocadas a una reunión y charla informativa que ofrecerá la cooperativa Ullama este viernes 4 de septiembre, a las 20.00 horas, en el MOME, situado en la avenida Benito Vigo, 92, de A Estrada. Desde la entidad recuerdan que también deben acudir a esta reunión las personas que ya se hayan puesto en contacto con la cooperativa a través del teléfono.

La campaña se desarrolla en distintas parroquias y zonas de A Estrada, entre ellas Vea, Callobre, Lagartóns, Rubín, Ancorados, Agar o Loimil. La cooperativa también cuenta con algunos socios en Silleda y Lalín. En total, Ullama reúne actualmente a 32 socios, con las plantaciones distribuidas por diferentes puntos del entorno.

La mayor parte de la producción tiene como destino la fábrica Custom Drinks, en Chantada, del grupo Hijos de Rivera, donde se elabora la sidra Maeloc. Según la información facilitada por la cooperativa, alrededor del 99% de la manzana se dirige a esta industria, mientras que una pequeña parte tiene Asturias como destino.

Las condiciones meteorológicas han marcado el desarrollo de la fruta este año. El intenso calor y la falta de agua han provocado problemas en algunas plantaciones, con ramas rotas y árboles afectados. Además, las altas temperaturas favorecen una maduración más temprana, lo que explica el adelanto previsto para la apertura de las fábricas y el inicio de la recogida.

Pese a estas dificultades, Diéguez considera que la campaña no será mala. Las últimas lluvias han ayudado a que las manzanas recuperen parte del peso y del zumo, aunque desde Ullama confían en que puedan producirse algunas precipitaciones más antes de comenzar la recolección. "Se viñeran un par de días de choiva, axudaría un pouco máis", señala.

Las distintas variedades hacen que la maduración no sea uniforme y algunas manzanas ya se encuentran en condiciones de ser recogidas. Sin embargo, la campaña depende también de los plazos fijados por las fábricas. En 2025, Ullama recogió alrededor de 400.000 kilos, una cifra que la cooperativa espera mantener este año, aunque la evolución de la fruta durante los próximos días será determinante.