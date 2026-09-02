El Sergas instala un sistema de alimentación ininterrumpida en el centro de salud de Oca tras los microcortes

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) instalará en los próximos días un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en el centro de salud de Oca, una medida propuesta por el Concello da Estrada para minimizar las consecuencias de los microcortes eléctricos registrados este verano en distintas zonas del rural estradense.

El concelleiro de Novas Tecnoloxías, Manuel Magariños, informó de que el Sergas confirmó este martes la instalación del dispositivo, que permitirá proteger los equipos informáticos del centro sanitario ante posibles interrupciones del suministro eléctrico.

Los microcortes obligaban hasta ahora a reiniciar los ordenadores y cargar de nuevo el sistema, incluso cuando la interrupción era de apenas unos segundos, lo que ralentizaba la atención a los vecinos que utilizan el centro de salud de Oca. El nuevo sistema estará instalado en los próximos días.

Paralelamente, Magariños mantiene el contacto con UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, para seguir la evolución de los trabajos destinados a localizar el origen de las incidencias. La compañía ha trasladado al Concello que los microcortes no se producen desde hace una semana, aunque el concejal asegura que el Gobierno local permanecerá «expectante» ante la posibilidad de que vuelvan a registrarse.

Los problemas afectaron a distintas zonas del municipio, entre ellas Curro-Cira, San Miguel de Castro, Oca, Loimil, Muimenta, Reigada, Tiguillois, Riamonde y Arnois. UFD había apuntado inicialmente a posibles elementos externos, como restos de eucalipto desplazados por el viento o aves, que pudieran entrar en contacto con las líneas.

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Las últimas informaciones de la distribuidora situaban la incidencia en una única fase, localiczada entre el cruce con la vía del tren y Oca, aunque todavía no se había identificado el elemento concreto que estaría provocando los microcortes.