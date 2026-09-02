Acceso restringido
Más seguridad y menos impacto estético en los cuadros eléctricos
A Estrada refuerza las tres instalaciones repartidas por los jardines municipales
Redacción
El Concello da Estrada ha completado una actuación para mejorar la seguridad de los cuadros eléctricos situados en diferentes zonas de la alameda municipal, una intervención que también ha renovado la imagen de estos elementos y que ha llamado la atención de algunos usuarios del parque.
El concelleiro de Servizos Municipais, Óscar Durán, manifestó que el objetivo de esta actuación es garantizar que los cuadros sean completamente estancos y permanezcan inaccesibles para personas ajenas al servicio. Para ello, ahora solo pueden abrirse mediante una llave especial de seguridad, de modo que únicamente el personal técnico del Concello tiene acceso a su interior.
La actuación supone, según Durán, «un extra de protección y seguridad» en un espacio frecuentado a diario por niños. Además, los tres cuadros eléctricos existentes en la alameda han sido adaptados con una estética acorde con el entorno, reduciendo así su impacto visual.
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»