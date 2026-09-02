El Concello da Estrada ha completado una actuación para mejorar la seguridad de los cuadros eléctricos situados en diferentes zonas de la alameda municipal, una intervención que también ha renovado la imagen de estos elementos y que ha llamado la atención de algunos usuarios del parque.

Más seguridad y menos impacto estético en los cuadros eléctricos | / Cedida

El concelleiro de Servizos Municipais, Óscar Durán, manifestó que el objetivo de esta actuación es garantizar que los cuadros sean completamente estancos y permanezcan inaccesibles para personas ajenas al servicio. Para ello, ahora solo pueden abrirse mediante una llave especial de seguridad, de modo que únicamente el personal técnico del Concello tiene acceso a su interior.

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La actuación supone, según Durán, «un extra de protección y seguridad» en un espacio frecuentado a diario por niños. Además, los tres cuadros eléctricos existentes en la alameda han sido adaptados con una estética acorde con el entorno, reduciendo así su impacto visual.