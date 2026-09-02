El quinto Abierto de Tenis Martínez Otero corona a sus campeones

El Recreo Cultural de A Estrada puso el broche final a la quinta edición del Abierto de Tenis Martínez Otero, una cita que se ha consolidado ya como una de las referencias del calendario deportivo de la entidad y que este año alcanzó un nuevo récord de participación, con un total de 119 inscripciones.

La competición estuvo condicionada por la meteorología, aunque las dificultades no impidieron que los participantes pudieran disfrutar de un torneo que volvió a poner de manifiesto la afición existente por el tenis en A Estrada.

La jornada final dejó como principales protagonistas a los ganadores de las categorías absolutas. En el cuadro femenino, Ana Victoria Mella, primera cabeza de serie, se proclamó campeona tras imponerse en la final a Laura López, segunda cabeza de serie, por un doble 6/3.

Mucho más igualada fue la final absoluta masculina, que enfrentó a dos de los mejores jugadores del tenis gallego: David Cao, número uno del cuadro y actual campeón gallego, y el jugador del Recreo Cultural Alberto López.

El encuentro ofreció un alto nivel de juego, con numerosos puntos destacados y una gran igualdad entre ambos tenistas. Finalmente, David Cao se hizo con el título tras imponerse por 6/4 y 6/4.

Además de las categorías absolutas, el V Abierto de Tenis Martínez Otero contó con diferentes cuadros por edades.

En Veteranos +45, el título fue para Iván Piñeiro, mientras que Pablo Acción fue finalista. En Veteranos +35, Pablo Vidal se proclamó campeón y David Reboredo terminó como subcampeón.

En Veteranas +35, la vencedora fue Legna Filloy, con Margarita Outón como finalista. Por su parte, Álex Otero conquistó el título en la categoría Junior masculina, por delante de Manuel González.

En Cadete masculino, Manuel Zafra se llevó el campeonato y Mario López fue subcampeón. Finalmente, Iria González ganó la categoría Cadete femenina, mientras que María Piñeiro terminó en segunda posición.

Noticias relacionadas

Durante la entrega de trofeos, el principal patrocinador, Jano Durán; el director de la Escuela, Miguel Sánchez; el presidente del Recreo, Iago González, y los propios finalistas de las categorías absolutas coincidieron en poner en valor «el buen ambiente vivido en el Recreo a lo largo de toda la semana».