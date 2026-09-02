Promueven en Saa una granja para cebar 210.444 pollos al año

La Consellería de Medio Ambiente somete a información pública desde este martes y hasta el 21 de septiembre el proyecto de incidencia ambiental de una explotación avícola en Chousa de Arriba, A Lama, en la parroquia de Saa (Dozón). La promotora es la sociedad cooperativa J&J, de Carboentes (Rodeiro).

La memoria ambiental indica que la nave tendrá una capacidad para cebar 35.074 animales, que entrarán con un peso aproximado de 50 gramos y se enviarán al matadero a los 50 días, con un peso de entre 2,5 y 2,8 kilos. El vacío sanitario entre cada lote ha de ser de al menos 15 días. El documento estima que a lo largo del año la granja puede realizar seis ciclos de cebo, de modo que cebaría 210.444 pollos con destino al matadero. El estercolero tendrá una capacidad de 402,84 metros cúbicos, por encima de los 394,56 metros cúbicos que precisa para un almacenamiento de seis meses. La explotación dispone de las suficientes hectáreas de terreno destinadas a diversos cultivos para poder absorber este abono.

La vivienda más próxima a esta futura explotación, según indica la memoria, está a más de 500 metros de distancia, y a unos 100 metros discurre el Rego da Fonte das Porcas, del que a su vez dista una vivienda a más de 160 metros. No hay pozos de agua en el entorno, ni tampoco espacios naturales protegidos. La Mámoa da Mina se encuentra a más de 250 metros de la parcela donde se construirá la nave y sus anexos.