Las personas que no han trabajado nunca lastran el incremento del paro en Deza y Tabeirós-Montes

La estacionalidad es un factor determinante cuando cada principios de septiembre se conoce el balance del paro de agosto. El desempleo suele crecer debido a la caída en la contrataciones en el sector servicios, aunque la realidad de las comarcas, al menos en las últimas cuatro semanas, es otra bien distinta. El paro, efectivamente, aumenta en los servicios, con una decena de demandantes más, pero es el segmento de las personas que no han trabajado en su vida el que lastra los números en Deza y Tabeirós-Montes al aportar una quincena de parados a mayores respecto a julio. Las 239 personas que figuran dentro del grupo «sin actividad» llegan a 239 y suponen el 11% de los 2.113 desempleados en la zona.

Los servicios continúan concentrando con mucha diferencia el grueso del desempleo. En julio sumaban 1.325 parados y en agosto alcanzan los 1.335, diez más. También empeora la construcción, que pasa de 124 a 132 personas (+8), y el sector primario, que sube de 111 a 118 (+7). La industria o sector secundario es el único ámbito que mejora, aunque de forma prácticamente testimonial, al bajar de 290 a 289 desempleados. Pese al repunte, los servicios siguen representando casi dos de cada tres personas en paro de la zona.

Deza concentra la mayor parte del aumento. Los seis concellos pasan de 1.270 parados en julio a 1.296 en agosto, 26 más. Por sectores, los servicios suben de 764 a 773, el primario de 69 a 76, el secundario de 199 a 202 y la construcción de 67 a 69. Las personas que buscan acceder por primera vez al mercado laboral aumentan de 171 a 176.

Lalín registra la subida más elevada en términos absolutos, con 15 desempleados más y un total de 796. El comportamiento está marcado por los servicios, que pasan de 453 a 466, y por quienes nunca han trabajado, que crecen de 122 a 127. El primario suma una persona, el secundario se mantiene en 129 y la construcción mejora al bajar de 40 a 36.

Silleda incrementa su cifra en ocho personas, de 236 a 244. Suben el primario, de 13 a 16; el secundario, de 29 a 32, y la construcción, de 12 a 16, mientras los servicios retroceden ligeramente, de 160 a 158. En Vila de Cruces se produce, en cambio, una bajada de tres parados, hasta 132. La mejora procede sobre todo del sector secundario, que pasa de 22 a 18, y de los servicios, de 85 a 82, aunque crecen el primario, la construcción y el grupo sin experiencia laboral.

Agolada contabiliza cinco desempleados más y alcanza los 64, con aumentos repartidos entre el primario, el secundario, la construcción y los servicios. Rodeiro pasa de 40 a 43, debido principalmente al sector secundario, que sube de ocho a once. Dozón es, junto con Vila de Cruces, el único municipio dezano que reduce el paro: baja de 19 a 17, con un desempleado menos en construcción y otro menos en servicios.

En Tabeirós-Montes el paro aumenta en 13 personas, desde las 804 de julio hasta 817 en agosto. En este caso, el dato más destacado vuelve a estar entre quienes nunca han trabajado, que pasan de 53 a 63, diez más. La construcción también crece, de 57 a 63, y los servicios apenas varían, con 562 parados frente a 561 en julio. El primario se mantiene en 42 y el secundario mejora al bajar de 91 a 87.

A Estrada suma nueve desempleados y se sitúa en 692. El aumento de quienes carecen de experiencia laboral es especialmente significativo, al pasar de 40 a 50, y también repunta la construcción, de 39 a 47. Por el contrario, el sector secundario baja de 74 a 69 y los servicios de 497 a 493. Forcarei alcanza los 90 parados, cuatro más que en julio, por el incremento de los servicios, que pasan de 46 a 51, y del secundario, de 14 a 15, mientras la construcción baja de 12 a 10. Cerdedo permanece sin cambios, con 35 personas desempleadas y las mismas cifras en todos los sectores.

El balance de agosto deja así un incremento relativamente moderado (hace un año el paro había crecido en 58 personas). Por perfiles, el dato que más sobresale es el crecimiento de quienes todavía no han tenido un empleo, mientras los servicios mantienen su posición como principal bolsa de desempleo y el sector secundario es el único que logra reducir ligeramente sus cifras.

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Cuatro nuevas empresas

Por otro lado, agosto se cerró con la creación de cuatro empresas. Según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) el reparto es de una sociedad en Lalín, otra en Silleda, otra en Vila de Cruces y otra en Forcarei. En estos ocho meses el balance absoluto es de 58 empresas nuevas.