Nuevo curso escolar
El Obradoiro de Emprego realiza mejoras en la Rúa da Cultura
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Redacción
A Estrada
Los integrantes del Obradoiro de Emprego «A Estrada Emprega Foresta» continúan desarrollando su plan de trabajo. Tras dedicar los últimos días a acondicionar los entornos de los centros educativos de cara al inicio del nuevo curso, los alumnos-trabajadores están actuando también en distintos espacios públicos del casco urbano.
En las últimas jornadas, los trabajos se han centrado en las zonas ajardinadas de la Rúa da Cultura, donde están llevando a cabo labores de mantenimiento y puesta a punto.
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