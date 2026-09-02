Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Demandas padres en VigoPulpoViviendaFarmear auraRescate cachorrosCelta FortunaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Iniciativas municipais

Lalín inclúe seis sesións do programa ‘Ler conta moito’ na súa axenda cultural

Son tres neste mes e outras tantas en outubro na biblioteca | A mostra ‘Os monos de Laxeiro’, a Algarabía ou a Foliada de Randela son outras actividades

Begoña Blanco mostra o calendario do ‘Ler conta moito’. |

Begoña Blanco mostra o calendario do ‘Ler conta moito’. |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

A programación cultural do Concello de Lalín para este mes, con actividades que se alongarán ata outubro, propoñen a lectura, a arte ou a música como principais argumentos. Ao marxe das festas das Dores, que se desenvolverán entre os días 18 e 22, o programa Ler conta moito capitaliza as propostas para os máis cativos. A axenda cultural foi presentada pola concelleira Begoña Blanco.

Así, ao marxe do programa de lectura, este xoves día 3 presentarase o libro do poeta e narrador Esteban A. Jiménez, ás 20.00 horas no Museo Ramón Aller co título “Niño de barro y su metamorfosis”. Trátase dunha viaxe íntima e desgarradora a través das cicatrices dunha vida moldeada pola dor, a resiliencia. Os días 4, 5 e 6 terán lugar os distintos concertos e actividades da Algarabía, organizadas pola asociación O Naranxo e coas que colabora o Concello.

O sábado 5 terá lugar ás 16.30 horas na Alameda do Auditorio de Lalín a I Foliada Serán de Lalín, organizada por Randela. O venres 25 ás 20.00 horas será a inauguración da exposición Os monos de Laxeiro. Obra humorística na prensa”, que reúne viñetas humorísticas publicadas por Laxeiro na prensa da época a finais da década dos 30 (en próximos días darase nota de prensa da exposición).

A Biblioteca Municipal acollerá durante os meses de setembro e outubro unha nova programación do ciclo Ler conta moito A programación, que se desenvolverá sempre ás 18.00 horas, inclúe propostas de narración oral, teatro, música, contos e actividades escénicas pensadas para converter a biblioteca nun espazo vivo, aberto e acolledor, no que os nenos e nenas poidan descubrir que ler tamén é xogar, escoitar, imaxinar, rir, emocionarse e compartir. Begoña Blanco, sinala que este programa «permite seguir facendo da Biblioteca Municipal un lugar de encontro coa lectura, especialmente para as xeracións máis novas».

Esta programación comezará este xoves 3 con“Contos da lúa”, de Trécola Producións, unha proposta pensada para mergullar á cativada no universo dos contos a través da palabra, da fantasía e da narración oral. Conta a historia de Calcetín, un persoeiro amante da lectura e con moita imaxinación. A segunda cita será o xoves 17 con E quen limpa o niño da anduriña?, de Inma Soto, unha actividade que, xa desde o seu título, convida a descubrir pequenas historias arredor da natureza, dos animais e da mirada curiosa da infancia. A nai de Lúa adora a natureza e sabe moitísimas cousas sobre animais e plantas. Lúa ten moitas preguntas e a súa nai tampouco ten tempo de responderlle a todas. Esta nena curiosa decide saír á procura de respostas e atopar na propia natureza e no comportamento dos animais a fórmula para que todas na casa poida compartir e gozar do tempo de lecer.

O mércores 30 será O baúl dos soños, de A Compañía Espectacular, unha proposta evocadora que abrirá a porta a un mundo de imaxinación, sorpresas e historias gardadas nese baúl simbólico no que caben os soños, as aventuras e a fantasía. Luci e Soleil son trobadores que viaxan polo mundo co seu Baúl. A súa misión é abrir a porta ao mundo dos soños a través de historias e cancións. Unha trama sinxela que deixa espazo a gozar das sensacións, palabras, música en directo, sons, cores e belezas. O Sol e a Lúa, o raposo que leva á galiña, o cabalo Trotón, a burriña Campá e os seus amigos. Un mundo máxico que nos fará sentir e sorrir.

O 8 de outubro será a quenda de Contos miúdos, de Paula Carrera Sotelino, unha sesión pensada para achegar os contos aos máis pequenos a través dunha fórmula próxima, delicada e participativa, na que a palabra se converte nun primeiro camiño cara á lectura. A través de contos de dedos, contos narrados e cantados explóranse diferentes formas de contar historias. A proposta emprega diversas técnicas para manter a atención, provocar o asombra e convidar ás crianzas a mergullarse no mundo dos contos e da imaxinación.

A programación continuará o xoves 15 de outubro con Estás como unha cabra, de Lalá Teatro, unha proposta escénica que achegará humor, teatro e imaxinación á biblioteca, convidando á cativada a desfrutar dunha tarde divertida arredor das historias. A protagonista será a Cabra China nunha proposta na que se irán identificando as nosas emocións mediante xogos, estímulos sensoriais, contos e música. Traballarase ademais coas cores, números e o valor do traballo en equipo.

Noticias relacionadas

O ciclo rematará o 22 de outubro con “Todas somos árbores. O bosque na biblioteca”, de Carballo con Botas, unha actividade vinculada á natureza, á conciencia ambiental e ao valor dos libros como sementes de coñecemento, emoción e coidado do mundo que habitamos. Zapatiños de Cartón, o avó do Carballo con Botas, chega á biblioteca portador dunha carta dos bosques para que a cativada aprenda a camiñar polas historias para coidar da terra que gardan os libros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»
  2. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  3. Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
  4. El TSXG abre la puerta a indemnizaciones de hasta 10.000 euros por cada tres años de abuso de temporalidad
  5. Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
  6. «El nuevo hospital de día médico del Cunqueiro abrirá en octubre»
  7. El niño evacuado en helicóptero desde Ons vuelve al Pesca 1 para reencontrarse con su tripulación
  8. Así es la abuela Toñi, la orca de 60 años con disparos de bala que se vio ayer en la ría de Vigo

La hostelería es el principal nicho de empleo de Deza y Tabeirós-Montes pero el de peor estabilidad laboral

Más de un mes sin poder caminar por la acera en la Avenida das Cruces

Montserrat Varela, Premio Avelina Valladares: «É importante recuperar o lugar que lles corresponde ás escritoras esquecidas»

Montserrat Varela, Premio Avelina Valladares: «É importante recuperar o lugar que lles corresponde ás escritoras esquecidas»

Promueven en Saa una granja para cebar 210.444 pollos al año

Promueven en Saa una granja para cebar 210.444 pollos al año

Éxito del V Xacobeo Pádel Tour en A Estrada, con récord de participación

A Estrada y Rianxo firmarán su hermanamiento el 19 de octubre

El Obradoiro de Emprego realiza mejoras en la Rúa da Cultura

Cuntis denuncia retrasos en las citas por falta de médicos

Tracking Pixel Contents