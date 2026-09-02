La hostelería es el principal nicho de empleo de Deza y Tabeirós-Montes pero el de peor estabilidad laboral

La agroganadería es uno de los pilares económicos de Deza, pero apena genera puestos de empleo ajenos a la familia, y la construcción no ha recuperado el fuelle que tenía antes de la crisis de 2008, pese a la escasez de vivienda nueva en los cascos urbanos. Así que la hostelería, desde hace años, se ha convertido en la actividad que más mueve el mercado de trabajo, aunque sea a golpe de contratos temporales y, por tanto, con una estabilidad laboral baja.

Según los datos que maneja el Instituto Galego das Cualificacións, durante el año pasado se contrataron 677 personas para trabajar de camareros o camareras en locales de Deza, y otras 636 en los dos municipios de Tabeirós-Montes. En las dos comarcas, esta actividad supuso entre el 15 y 25% de los contratos totales, y muy por delante de las otras nueve profesiones con más oferta laboral, como veremos. El crecimiento de esta profesión es alto, por los picos de mano de obra que precisan los establecimientos en los meses de verano o, por ejemplo, durante el Mes do Cocido, pero por eso precisamente su estabilidad laboral es baja. También es baja la estabilidad de la que gozan los peones manufactureros en las empresas de Deza, que firmaron 302 contratos el año pasado, casi la mitad de los suscritos en hostelería.

Las siguientes tres profesiones con mayor volumen de contratos poco tienen que ver entre sí: son vendedores en tiendas y almacenes, conductores asalariados de camiones y cuidadores personales a domicilio. Para trabajar en tiendas y almacenes se suscribieron 283 contratos, mientras que los conductores de camiones llegaron a los 236, en un año que arrastra ya la falta de relevo generacional en este sector. Y aunque se agrava el envejecimiento de la población y también urge aumentar el personal de las residencias de personas mayores, no por esto se dispara el volumen de cuidadores a domicilio: se formalizaron 177 contratos (la cifra más alta desde la pandemia del covid está en los 242 de 2022) y la ocupabilidad laboral es baja. ¿Qué es la ocupabilidad laboral? Es la posibilidad de acceso a un determinado puesto de empleo teniendo en cuenta cuestiones como la tendencia del mercado pero también la edad o el género de la persona. Y en el caso de los cuidadores a domicilio, la demanda de estos profesionales no es elevada (pese a ese envejecimiento poblacional) porque continúa la tendencia del cuidado a cargo de familiares.

Carpinteros

En una lista de las 10 profesiones con más contratos firmados en Deza, la segunda mitad incluye a los administrativos con tareas de cara al público (150 incorporaciones), encofradores (145) y albañiles (144, lejos de los 232 del año 2023). Las tres actividades tienen una estabilidad laboral alta, es decir, ofrecen la garantía de conservar el puesto de empleo y así desarrollar una carrera profesional a largo plazo. Pero en el caso de los albañiles la ocupabilidad laboral es media, debido a esa falta de promociones de nueva construcción en los cascos urbanos, en aras de más viviendas unifamiliares y reformas. Los ayudantes de cocina, con 134 contratos en 2025, y los peones ganaderos, con 132, cierran la relación de esas profesiones con más salida. Pero mientras los primeros gozan del tirón de la hostelería, los peones ganaderos aún tienen una ocupabilidad laboral baja por ese carácter familiar que tienen las explotaciones.

Como veíamos, los contratos a camareros también encabezan las 10 ocupaciones con más movilidad en Tabeirós-Montes. Le siguen los vendedores, con 170 contratos (lejos de los 636 a camareros), y las personas que trabajan como monitores de actividadrecreativasvas, con 136. Su estabilidad laboral es media, pero su ocupabilidad muy alta, debido a la necesidad de personal no solo para actividades de conciliación en jornada escolar sino también para eventos lúdicos como cumpleaños o bodas. Los ayudantes de cocina escalan en Tabeirós al cuarto puesto, con 84 contratos y una ocupabilidad también alta. En el ecuador de la lista se colocan los carpinteros (salvo ebanistas), con 67 acuerdos laborales, seguidos por compositores, cantantes y músicos, con 66 contratos. Son los mismos que suscribieron los nuevos trabajadores de limpieza de oficina y hoteles, pero 30 menos que en 2022, cuando comenzaban a aliviarse las restricciones por el coronavirus y podíamos volver a viajar de nuevo. Las tres profesiones de la parte baja de la lista son los encofradores, con 63 contratos, los empleados domésticos, con 62, y los albañiles, con 57. La construcción muestra en Tabeirós-Montes una situación peor que en Deza, porque tanto encofradores como albañiles habían firmado el doble de contratos tras la pandemia sanitaria, en aquel boom por contar con una vivienda en la aldea.