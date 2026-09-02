La historia del amenazado salmón del Ulla se cuenta desde tiempos de Franco

Miguel Antonio Piñeiro Moure, nacido en Catoira en 1960, es un conocido periodista y escritor al que muchos conocen por sus más que demostrados conocimientos sobre la pesca continental y las especies que pueblan los ríos gallegos, destacando también por haber impulsado en su día el Museo da Pesca de Pontenova, cofundar la publicación especializada Trueiro, por integrar el Consello Galego da Pesca y por publicar libros tan relevantes como «Lampreas e pesqueiras», en el que analiza con todo lujo de detalles el papel de los tradicionales sillares de piedra en los que ya capturaban el escurridizo pez los romanos, y que se siguen empleando en la actualidad.

Ahora el catoirense Miguel Piñeiro, que colaboró con medios como El Correo Gallego y recibió premios como el Salmón de Ouro en la fiesta que rinde homenaje a esta especie en A Estrada, vuelve a ser noticia, esta vez por el lanzamiento, también con Editorial Galaxia, de «O salmón do Ulla», un libro en el que ofrece un recorrido histórico que comienza a mediados del siglo pasado, cuando Galicia aún vivía el esplendor de la cultura del salmón.

Un repaso que hace junto al también periodista Alberto Torres, con el que firma este libro en el que se ofrece al lector un recorrido desde el que reflexionar sobre cuestiones tan importantes como la construcción de presas y su influencia negativa en las poblaciones de salmónidos, además de presentar un informe sobre la situación actual de la especie en el río Ulla.

Un trabajo para muchos «imprescindible», sobre todo si se trata de aficionados a la pesca del «rey de los ríos gallegos», que cuenta con el respaldo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia y se presenta en un formato de gran calidad, con 176 páginas y fotografías a todo color.

De este modo, el escritor ferrolano Alberto Torres Roca y el catoirense Miguel Piñeiro, con una decena de libros a sus espaldas y unas ganas intactas de seguir defendiendo los ríos gallegos y a sus especies, presentan una cruda radiografía sobre la realidad de la pesca del salmón en el Ulla.

Presas

Y lo hacen desde los tiempos del dictador Francisco Franco, «cuando se cometieron algunos de los grandes atentados sobre nuestro medio natural, llenado Galicia de presas para generar energía a costa de destrozar ríos en los que ya había reparado el Imperio Romano veinte siglos antes».

De este modo, los autores tratan de «dignificar una especie que corre grave riesgo de desaparecer de nuestras aguas», incidiendo en que «el salmón es un animal fantástico cuya captura con caña encierra un cúmulo de sensaciones para el pescador, pues hay pocas especies en el mundo animal que ejerzan una atracción tan singular para el hombre como la del rey del río, el ‘Salmo salar».

Toda la historia que rodea al libro «O salmón do Ulla» comienza en el año 1917, cuando el Gobierno de España autorizó la privatización de un tramo de cinco kilómetros del río Eo, para practicar la pesca deportiva, para continuar analizando la ley de pesca que en 1942 creaba los Cotos Nacionales de Turismo, supuestamente para ordenar la pesca de salmón en ríos como el Ulla.

Continúa el relato en los años cincuenta, con las «aberraciones» cometidas en los ríos por un gallego como Francisco Franco, que presumía de ser un gran pescador de salmón y capturaba buenas piezas «porque vedaban el río semanas antes de su visita y colocaban mallas metálicas en las, presas para que los salmones estuvieran agrupados» y le resultara todo mucho más sencillo.

El esplendor salmonero de los años sesenta y setenta, los síntomas del desastre detectados en los ochenta o la época en la que el salmón empezó a tocar fondo, en los noventa, integran también este trabajo literario que bien puede pasar por documento científico del que sacar muchas conclusiones sobre el pasado de la especie y los ríos para tratar de reconducir el futuro.

Aportaciones que cuentan con el aval de alguien tan destacado como Fernando Cobo Gradín, ya que el prólogo del libro pertenece a este doctor en Biología, catedrático en el área de Zoología y reconocido experto en Hidrobiología y ecosistemas acuáticos que desarrolla su actividad docente e investigadora en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), siendo una de las voces científicas de referencia en el estudio de los ríos gallegos y la conservación de especies como el salmón atlántico y la trucha.

El trabajo incluye también detalladas explicaciones sobre los cotos de Sinde, Couso, Ximonde, Pontevea, Santeles y Gres-Deza, al igual que reflexiones sobre el plan de gestión de la pesca fluvial en las aguas salmoneras del Ulla y alusiones a los primeros ejemplares de este cauce fluvial en el presente siglo.

El balance de la pasada temporada de pesca, la evolución de la población de salmón tanto en el Ulla como en el océano, el papel de las piscifactorías y de las repoblaciones e incluso la amenaza que suponen especies depredadoras como el cormorán, integran otros destacados planteamientos del libro.

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El mismo en el que se recuerda que «cada año el noble salmón remonta los ríos gallegos para completar su ciclo vital» y se hace mención especial a los «afamados cotos salmoneros» del Ulla.