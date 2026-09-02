Un herido tras salirse de la vía en las inmediaciones del polígono de Toedo

Un conductor fue trasladado al hospital de Santiago tras sufrir una salida de vía en la PO-841, en las inmediaciones del polígono de Toedo. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 19.30 horas al pasar la rotonda del polígono en dirección a Santiago. Por causas que se desconocen la furgoneta se salió de la vía, chocando contra una señal. Los servicios de Emerxencias A Estrada, cuya base se encuentra a solo unos metros de los hechos, fueron los primeros en acudir, encargándose del traslado del conductor.