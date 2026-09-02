Éxito del V Xacobeo Pádel Tour en A Estrada, con récord de participación

El V Xacobeo Pádel Tour cerró su exitosa tercera prueba en las instalaciones de Estrada Pádel tras reunir a más de un centenar de participantes en una semana cargada de emoción y gran ambiente deportivo.

La jornada de las partidos finales celebrada en la tarde del pasado sábado en el centro de pádel estradnese coronó a los campeones de las diferentes categorías, destacando la victoria en oro masculino de Mateo Sufuentes y Ángel Castañeda frente a Manuel López y Eugenio González por un ajustado 2-1. En el cuadro de plata femenino, Laura Dos Santos y Cristina Mato se impusieron con solvencia por 2-0 ante Lorena Sevilla y Patricia Alvite, mientras que el oro mixto fue para Alicia Seijas y Rubén Soñora tras superar a Jorge Abonjo y Nerea Fernández. Por su parte, la categoría de iniciación consagró a Luca Quinteiro e Iván Pardo tras ganar a Iker Barral y Hugo Barruso.

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El punto final al torneo de pádel lo puso el acto institucional de entrega de trofeos, que contó para ello con la presencia de los concejales del Concello de A Estrada, Ismael Pena y Amalia Goldar, dando paso a una gran fiesta de clausura con sorteos, pinchos, una tradicional churrascada y música en directo.