Pádel
Éxito del V Xacobeo Pádel Tour en A Estrada, con récord de participación
Redacción
El V Xacobeo Pádel Tour cerró su exitosa tercera prueba en las instalaciones de Estrada Pádel tras reunir a más de un centenar de participantes en una semana cargada de emoción y gran ambiente deportivo.
La jornada de las partidos finales celebrada en la tarde del pasado sábado en el centro de pádel estradnese coronó a los campeones de las diferentes categorías, destacando la victoria en oro masculino de Mateo Sufuentes y Ángel Castañeda frente a Manuel López y Eugenio González por un ajustado 2-1. En el cuadro de plata femenino, Laura Dos Santos y Cristina Mato se impusieron con solvencia por 2-0 ante Lorena Sevilla y Patricia Alvite, mientras que el oro mixto fue para Alicia Seijas y Rubén Soñora tras superar a Jorge Abonjo y Nerea Fernández. Por su parte, la categoría de iniciación consagró a Luca Quinteiro e Iván Pardo tras ganar a Iker Barral y Hugo Barruso.
El punto final al torneo de pádel lo puso el acto institucional de entrega de trofeos, que contó para ello con la presencia de los concejales del Concello de A Estrada, Ismael Pena y Amalia Goldar, dando paso a una gran fiesta de clausura con sorteos, pinchos, una tradicional churrascada y música en directo.
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