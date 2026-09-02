Exigen una plaza de Pedagogía Terapéutica para el CEIP de Prado

Padres del alumnado que cursa segundo de Primaria en el CEIP Xoaquín Loriga de Prado instan a la Consellería de Educación a que habilite una plaza de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) que permita el desarrollo de las clases con normalidad y con garantías para los escolares.

Las familias explican que durante el pasado curso escolar la «enorme complexidade e a diversidade do grupo» provocaron que resultase imposible la impartición de los contenidos curriculares con las garantías pedagógicas exigidas y por eso consideran fundamental ahora que, de cara al arranque del nuevo curso, la administración autonómica dote de manera urgente con una plaza más de PT. Alegan los afectados que la falta de medios humanos en este colegio de la parroquia lalinense de Prado generó una fuerte sobrecarga tanto en el alumnado como en el equipo docente, «afectando directamente a toda el aula», manifiestan en un comunicado.

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Además, las familias de este nivel educativo exponen que el profesorado y la tutora realizaron un «esforzo extraordinario, pero atopáronse totalmente desbordados pola carencia deste recurso extra». Por último, alegan que la legislación vigente obliga a la administración a garantizar la dotación de los recursos necesarios para la atención a la diversidad e indican asimismo que la inclusión no puede depender del voluntarismo del profesorado, sino de los recursos reales que garanticen el derecho a una educación digna para todos los escolares.