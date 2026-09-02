A Estrada y Rianxo firmarán su hermanamiento el 19 de octubre

La elección de la fecha no es casual. Todo lo contrario, está cargada de simbolismo. Los concellos de A Estrada y Rianxo prevén firmar su hermanamiento el próximo 19 de octubre, una jornada que coincide con dos acontecimientos fundamentales en la historia de ambos municipios: el nacimiento de Virxinia Pereira Renda, el 19 de octubre de 1884, y su matrimonio, en 1912, con el rianxeiro Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, celebrado en la antigua iglesia de A Estrada, situada a pocos metros de la actual Praza de Galicia.

La firma del protocolo llegará después de que las corporaciones municipales de ambos ayuntamientos aprueben durante este mes de septiembre el acuerdo para formalizar esta unión. En el caso del Concello da Estrada, la propuesta será sometida a votación en el pleno de este jueves. El asunto llega al pleno estradense con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cultura y Deportes, en la que todos los grupos políticos respaldaron la propuesta.

Aunque todavía está pendiente de concretar el escenario definitivo, la propuesta inicial contempla que la firma tenga lugar en la Praza de Galicia, un espacio estrechamente vinculado a la historia de la pareja. Hace 114 años, Virxinia Pereira y Castelao contrajeron matrimonio en la iglesia de San Paio y posteriormente celebraron sus nupcias en el edificio que entonces albergaba la sede del Casino estradense. Precisamente a los pies de este emblemático inmueble, en un lugar destacado de la actual Praza de Galicia, fue instalada el pasado mes de junio la escultura que representa a la familia Castelao-Pereira.

El momento elegido para formalizar el hermanamiento coincide además con la celebración en A Estrada del Ano Cultural Virxinia Pereira 2026, impulsado por el Concello da Estrada después de que el conjunto de Galicia conmemorase en 2025 el Ano Castelao. A ello se suma que este año se cumple el 140 aniversario del nacimiento de Castelao en Rianxo.

La formalización del hermanamiento permitirá consolidar una cooperación que ambos ayuntamientos ya han comenzado a desarrollar en los últimos meses.

Cooperación

Al margen de las iniciativas que finalmente queden recogidas en el protocolo, el Gobierno local de A Estrada plantea desarrollar un programa marco de cooperación estable entre ambos municipios, estructurado en varios ámbitos.

En materia de memoria y patrimonio, se propone impulsar el intercambio de exposiciones entre ambas localidades —comenzando por Dez voltas na vida, que viajará próximamente desde la Alameda de A Estrada hasta Rianxo—, así como la señalización conjunta de los lugares vinculados a la memoria de la familia Pereira-Castelao. También se contempla la creación de un recorrido común bajo el nombre «Da Estrada a Rianxo».

En el ámbito educativo, la propuesta incluye un programa anual de intercambio escolar entre centros de enseñanza de ambos municipios en torno a las figuras de Virxinia Pereira y Castelao, además de la elaboración de un calendario escolar compartido y la participación de cada localidad en las actividades escénicas municipales de la otra.

El eje de creación e investigación contempla una convocatoria conjunta de carácter bienal, en forma de premio o beca, destinada a promover trabajos de investigación o creación relacionados con el galeguismo cultural, con especial atención al papel de las mujeres en la conservación y transmisión del patrimonio.

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Por último, en el ámbito institucional y vecinal, se plantea establecer una presencia recíproca de ambas localidades en sus principales fiestas y conmemoraciones, organizar un encuentro anual alterno entre las corporaciones municipales y el tejido asociativo y promover la denominación de un espacio público en cada municipio vinculado a la localidad hermanada.