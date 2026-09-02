Cuntis denuncia retrasos en las citas por falta de médicos

El Concello de Cuntis alerta de la situación de precariedad sanitaria que atraviesa el centro de salud de la localidad, donde este martes solo estaba operativo uno de los tres facultativos que forman parte de la plantilla. La reducción de personal se debe a los descansos vacacionales y está provocando dificultades para acceder a la atención médica.

Vecinos del municipio trasladaron esta mañana sus quejas al Concello y denunciaron las demoras para conseguir una cita médica. Según la información facilitada por el gobierno local, algunos usuarios se están encontrando con citas disponibles hasta el próximo 21 de septiembre, lo que refleja la demora existente para acceder a una consulta.

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El alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, comunicó la situación al gerente del área sanitaria de Pontevedra y trasladó el rechazo del gobierno local a la situación actual. El Concello reclama que las ausencias por vacaciones sean cubiertas para evitar que la reducción de personal repercuta en los pacientes y garantizar el funcionamiento habitual del centro de salud durante este período.