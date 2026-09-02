Sanidad
Cuntis denuncia retrasos en las citas por falta de médicos
El centro de salud funciona con un facultativo de tres durante los descansos vacacionales
El Concello de Cuntis alerta de la situación de precariedad sanitaria que atraviesa el centro de salud de Cuntis, donde este martes solo estaba operativo uno de los tres facultativos que forman parte de la plantilla. La reducción de personal se debe a los descansos vacacionales y está provocando dificultades para acceder a la atención médica.
Vecinos del municipio trasladaron esta mañana sus quejas al Concello y denunciaron las demoras para conseguir una cita médica. Según la información facilitada por el gobierno local, algunos usuarios se están encontrando con citas disponibles hasta el próximo 21 de septiembre, lo que refleja las dificultades para acceder a una consulta.
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, comunicó la situación al gerente del área sanitaria de Pontevedra y reclamó la sustitución del personal médico durante sus vacaciones para garantizar la atención primaria.
El Concello reclama que se cubran las ausencias del personal médico durante los períodos vacacionales y que se recupere la dotación habitual de facultativos. La medida permitiría reducir las demoras en las citas y garantizar la continuidad de la atención primaria en el municipio.
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