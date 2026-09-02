Avelino Souto visita en Ribadeo a los chavales del campamento de mar

El concejal delegado de Xuventude de Lalín, Avelino Souto, se desplazó hasta la localidad lucense de Ribadeo para compartir unos momentos con los participantes en los campamentos de playa. Son medio centenar de niños y chavales de entre 9 y de 17 años los que disfrutan de las actividades en el albergue A Devesa. Su regreso está previsto para este viernes día 4.