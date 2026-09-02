Aquadeza tapa el socavón de la Avenida das Cruces

Operarios de la empresa Aquadeza comenzaron este martes los trabajos de reposición en una de las aceras de la Avenida das Cruces. La adjudicataria del agua abrió el socavón a finales de julio para reparar una avería en la red, y demoró la recolocación de los adoquines porque durante la reparación se detecto una conexión ilegal a la traída.

Esa conexión se anuló de forma inmediata, a la espera de que sus responsables solicitasen el alta en la red de traída o formalizasen una protesta por el corte del suministro. Hasta este martes no se produjo ninguna de las dos reacciones.

La apertura de la acera obligaba a los residentes y a los peatones que caminan por la zona a invadir uno de los carriles del tráfico rodado, con la consiguiente inseguridad vial.