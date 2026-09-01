Tres días, seis grupos y mucho teatro en la Mostra de Orazo en septiembre

La parroquia estradense de Orazo celebrará los días 25, 26 y 27 de septiembre la XVIII Mostra de Teatro Aficionado, una cita organizada por la Asociación Coto Manguelo que volverá a reunir durante tres jornadas a grupos teatrales de diferentes puntos de Galicia en unas jornadas teatral consolidadas en la programación anual.

Las representaciones se desarrollarán en una carpa instalada en el centro de la parroquia, un espacio que funciona como punto de encuentro para vecinos y visitantes y que permitirá disfrutar de una programación teatral pensada para todos los públicos.

La muestra comenzará el viernes 25, a las 21.00 horas, con "A clave 39", de Clámide Taller de Teatro, de Vilagarcía de Arousa. El sábado, desde las 18.00 horas, se representarán "Medea", de Teatro Anónimo (Meis), "Unha voda insospeitada", de la Asociación de Teatro de Coles, (Coles) y "Bar", de Frouma Teatro (Barro).

El domingo será el turno de tres obras: "Ai, que demo de Farruco" y "Bravas mulleres", de Coto Manguelo, y "As ladroas somos xente honrada", de Enredos Teatro (Bandeira, Silleda).