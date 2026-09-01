Instalaciones deportivas
Terca y Taboada y Ramos harán la reforma del Novo Municipal
Se encargarán de la mejora de las luminarias y del cambio del césped de hierba sintética
Redacción
La Mesa de Contratación del Concello da Estrada ha propuesto la adjudicación de las obras de remodelación del Novo Municipal a Construcciones y Obras Taboada Ramos, S.L.U. e Instalacións Eléctricas Terca S.L.U., empresas que obtuvieron la mayor puntuación en los dos lotes en los que se divide el proyecto.
En el Lote 1, relativo a la sustitución del pavimento, la adjudicataria es Taboada Ramos, S.L.U., que obtuvo una puntuación total de 95 puntos, la más alta de las cuatro empresas participantes. Su oferta económica asciende a 284.276 euros. En el Lote 2, destinado a la sustitución de las luminarias, la propuesta de adjudicación corresponde a Instalacións Eléctricas Terca S.L.U. Su oferta económica asciende a 64.856 euros. Las dos empresas deberán presentar ahora la documentación requerida, como paso previo a la adjudicación definitiva.
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