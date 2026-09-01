Ganadería
Las subastas de la Central Agropecuaria de Galicia vuelven a rozar el millón de euros
Las mesas de precios registran una leve subida en el porcino
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Silleda
La subasta semanal de ganado en el recinto ferial de Silleda facturó este martes 991.939 euros, por la venta de 1.143 reses. Por categorías, en terneros de recría queda en evidencia el precio al alza de los animales machos, que duplica con facilidad al de las hembras y que, además, supera también su afluencia. En recría las ventas rozaron los 349.600 euros, mientras que el vacuno mayor superó esta cifra, con casi 381.400. Los terneros de carne alcanzaron los 207.000 euros de facturación, mientras que los pasteros, con 56 adjudicaciones, se quedaron en los casi 54.000. Las mesas de precios se mantienen sin cambios, salvo ligeras subidas en porcino.
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