El PSOE pide reponer la línea discontinua en la bajada de Baloira

El Grupo Municipal Socialista de A Estrada reclama al Gobierno local que exija a la Administración competente la reposición de la línea discontinua en la PO-841, en la bajada de Baloira, después de que el reciente repintado de la carretera haya eliminado la posibilidad de cruzar los carriles para incorporarse en dirección a Santiago.

Los socialistas aseguran haber recibido quejas de numerosos vecinos de distintas parroquias de la zona, especialmente de Baloira y San Xulián de Vea, que consideran que la nueva señalización dificulta innecesariamente sus desplazamientos y les obliga a utilizar alternativas que, a su juicio, ofrecen peores condiciones de seguridad para comunicarse con las parroquias de Santa Cristina de Vea, Cora o Santeles.

«Los vecinos tienen razón. Ese punto de la PO-841 era precisamente el único de la zona en el que la incorporación en dirección a Santiago se podía realizar con garantías, gracias a la amplia visibilidad existente, de casi 500 metros, que permitía comprobar la llegada de vehículos antes de atravesar los carriles», sostiene el PSOE.

Según explica la formación, la eliminación de la línea discontinua obliga ahora a los usuarios de los accesos de la zona a buscar otras opciones para incorporarse a la PO-841 en dirección a Santiago, ninguna de las cuales ofrece, a su juicio, las mismas condiciones de seguridad.

Una de las alternativas consiste en incorporarse a la PO-841 en dirección a la rotonda de Toedo para, posteriormente, cambiar de sentido. «En ese punto los vehículos tienen que incorporarse desde velocidad cero y acelerar para alcanzar la velocidad de la vía, generando una situación de riesgo especialmente innecesaria», señalan los socialistas.

Otra posibilidad es utilizar el cruce de O Rollo, donde, según el PSOE, «la visibilidad es escasa y las condiciones para realizar la incorporación son mucho peores que en Baloira».

También existe la opción de desviarse por pistas y acceder a la carretera a través de los cruces de Souto de Vea y Couso. Sin embargo, los socialistas consideran que estos itinerarios tampoco resuelven el problema, ya que presentan una visibilidad «mucho más reducida» que la existente en la bajada de Baloira.

«No tiene sentido eliminar una solución que funcionaba en un punto con una visibilidad próxima a los 500 metros para obligar a los vecinos a realizar maniobras o recorridos alternativos que presentan peores condiciones de seguridad, mientras se mantienen barbaridades como la posibilidad de cruzar los carriles hacia la carretera de O Chedón», critica la formación.

Por este motivo, el PSOE de A Estrada reclama al Gobierno municipal que actúe ante la Xunta y solicite la reposición de la señalización horizontal anterior, recuperando la línea discontinua que permitía realizar la incorporación desde los accesos de la bajada de Baloira hacia Santiago.

«No estamos pidiendo un privilegio ni una excepción para los vecinos: estamos pidiendo que se recupere una solución que permitía realizar la maniobra en el punto con mejores condiciones de visibilidad de la zona, conforme a lo establecido en la normativa técnica», concluyen los socialistas.

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El Grupo Municipal Socialista considera que la prioridad debe ser facilitar los desplazamientos de los vecinos sin incrementar los riesgos en la carretera, por lo que insta al Gobierno local a realizar las gestiones necesarias para que la señalización de la PO-841 vuelva a permitir esta incorporación.