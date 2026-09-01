El Mercedes de Soutolongo se va para Gresande

La vecina de la parroquia de Gresande Raquel González fue agraciada con el Mercedes Clase A con equipamiento AMG que sorteó la comisión de fiestas de Soutolongo. Muy conocida en la zona, Raquel había comprado el boleto coincidente con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del pasado sábado. Miembros de la comisión le entregaron las llaves del turismo delante del centro social de la parroquia lalinense de Soutolongo a la feliz ganadora.

actividades

Artoño celebra el San Ramón

La parroquia agoladesa de Artoño celebró ayer su primera jornada de festejos en honor a San Ramón. Tras la misa cantada por la Coral de Agolada y la sesión vermú, con la Banda de Música Municipal de Agolada, estaba prevista una verbena con el trío Manhattan y Montreal. Hoy habrá sesión vermú y verbena.

O Faro inicia la cuenta atrás

El santuario mariano de O Faro, en la cumbre del monte que separa Chantada y Rodeiro. El lunes, día 7, tras la misa en Requeixo a las 9.00 horas tendrá lugar la subida de la imagen, para celebrar otra eucaristía, ya en la capilla, a las 12.00 horas. El día 8 es la jornada grande de la romería, con misas cada hora entre las 8.00 y las 11.00, y la solemne será a las 12.00. Por la tarde, se celebrarán sendas homilías a las 17.00 y a las 18.00. El 9 de septiembre, antes de la bajada de la imagen se oficiará una misa a las 17.00 horas. La siguiente será ya en Requeixo, en el municipio chantadino, a las 19.30 horas.

Exposición de Ángel Utrera

El Espazo Xove de Lalín acoge desde este jueves, día 3, hasta el 30 de septiembre, la exposición de fotos «Miradas», de Ángel Utrera. El colaborador de FARO ofrecerá un recorrido por los distintos países que ha recorrido junto a su esposa así como por los paisajes más llamativos y evocadores de Deza.

VII Trail da Carixa

Noticias relacionadas

El VII Trail da Carixa, previsto para este domingo a partir de las 10.00 horas, apura las últimas jornadas para poder inscribirse. Las participaciones pueden formalizarse a través de la página web ccnorte.com. Habrá cinco categorías: un trail por parejas de 22 kilómetros, la misma distancia que se establece para el trail individual; un trail por relevos de 9 +13 kilómetros; un trail cadete, con 9 kilómetros de recorrido; y una caminata, también de 9 kilómetros. habrá un premio especial para el equipo más numeroso y, además, en la jornada anterior, el día 5, está previsto un pequetrail que dará comienzo a las 11.00 hora.s La comida ofrecerá a los que deseen participar empanada, mejillones y callos.