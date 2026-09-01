Porquiño á brasa
Gastronomía, carretillas y música en la Fernando Conde
La cita gastronómica contará con actividades para todas las edades y actuaciones musicales hasta la noche
La avenida Fernando Conde de A Estrada acogerá el sábado 26 de septiembre la V Festa do Porquiño á Brasa, una jornada que combinará gastronomía, música y actividades populares. La programación comenzará a las 12.00 horas con un pasacalles de la Banda de Música Municipal de A Estrada, seguido de la subida de carretillas. A las 15.00 horas tendrá lugar la comida popular. Habrá sorteos, hinchables, tiro de cuerda y juegos populares. La música continuará con las actuaciones de Chiña y la disco móvil Pirámide XL, además de A Charanga OT durante toda la jornada. Las entradas pueden retirarse hasta fin de existencias en la Hamburguesería Florida, donde también se pueden realizar las inscripciones para la carrera de carretillas, que contará con premios para los ganadores y para las carretillas más llamativas.
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