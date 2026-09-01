Forno subraya la labor ambiental de la Sociedade de Caza e Pesca

Los socialistas lalinenses continúan con su ronda de contactos con colectivos del término municipal para conocer sus necesidades y ahora le tocó a la Sociedade de Caza e Pesca, asociación que para el PSOE realiza una notable labor en materia ambiental. Su portavoz municipal, Alba Forno, acompañada del edil Mario López y la representante en la ejecutiva de la organización local Eva Castro se citaron con la junta que lidera José Luis Montoto.

Los socialistas felicitaron a sus integrantes por el trabajo que vienen desarrollando a lo largo de los años y pusieron especialmente en valor la trayectoria de la Sociedade de Caza e Pesca, uno de los colectivos con mayor antigüedad del municipio y con mayor número de asociados, más de 400. También resaltan la importante labor que realiza tanto en el ámbito medioambiental como en el fomento y divulgación de la actividad de la pesca y de la caza. Durante el encuentro, el colectivo trasladó sus principales necesidades y preocupaciones. «E necesario que as distintas administracións presten maior atención á Sociedade de Caza e Pesca e aposten por retomar e reforzar os convenios e vías de colaboración para apoiar o traballo que desenvolve a entidade», manifestó Forno. Entre las actividades que realiza la entidad el PSOE destaca su labor de repoboación de los ríos para favorecer la actividad piscícola, así como la organización de cursos y actividades formativas relacionadas con la pesca. «Unha actividade que evidencia o compromiso do colectivo coa conservación do medio natural e coa transmisión destes coñecementos ás novas xeracións», apunta.

También se abordó la preocupación existente por el estado de los ríos del municipio, especialmente ante los problemas de deterioro y contaminación que pueden afectar tanto a los ecosistemas como a la actividad de la pesca. Otro de los asuntos tratados fue la problemática derivada de la presencia del jabalí y las dificultades que afrontan los colectivos de caza para hacerle frente. En este sentido, los socialistas destacan especialmente la labor de las cuadrillas y del personal preparado para realizar las actuaciones necesarias, contribuyendo a evitar que la presencia del jabalí provoque mayores daños, especialmente en el sector ganadero.

«É necesario que o goberno municipal e o resto das administracións escoiten máis de preto a os colectivos que coñecen o territorio e que están a traballar cada día para dar resposta aos problemas que existen no noso medio natural», dijo Alba Forno, quien subrayó que esta entidad tiene una larga trayectoria y desarrolla un trabajo que debe ser reconocido y apoyado. Debemos sentarnos con eles, coñecer os seus proxectos e estudar vías de colaboración que permitan que poidan seguir desenvolvendo este labor en beneficio de Lalín», reiteró tras encuentro en el campo de tiro.

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El PSOE anuncia que continuará con esta ronda de reuniones con el tejido asociativo del municipio, con la voluntad de mantener un contacto directo con las entidades, conocer sus propuestas y trasladar sus demandas.