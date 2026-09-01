Encuentro sectorial
Forno subraya la labor ambiental de la Sociedade de Caza e Pesca
Reclama más respaldo de las administraciones públicas y pone en valor el trabajo que realiza para controlar la población del jabalí
Los socialistas lalinenses continúan con su ronda de contactos con colectivos del término municipal para conocer sus necesidades y ahora le tocó a la Sociedade de Caza e Pesca, asociación que para el PSOE realiza una notable labor en materia ambiental. Su portavoz municipal, Alba Forno, acompañada del edil Mario López y la representante en la ejecutiva de la organización local Eva Castro se citaron con la junta que lidera José Luis Montoto.
Los socialistas felicitaron a sus integrantes por el trabajo que vienen desarrollando a lo largo de los años y pusieron especialmente en valor la trayectoria de la Sociedade de Caza e Pesca, uno de los colectivos con mayor antigüedad del municipio y con mayor número de asociados, más de 400. También resaltan la importante labor que realiza tanto en el ámbito medioambiental como en el fomento y divulgación de la actividad de la pesca y de la caza. Durante el encuentro, el colectivo trasladó sus principales necesidades y preocupaciones. «E necesario que as distintas administracións presten maior atención á Sociedade de Caza e Pesca e aposten por retomar e reforzar os convenios e vías de colaboración para apoiar o traballo que desenvolve a entidade», manifestó Forno. Entre las actividades que realiza la entidad el PSOE destaca su labor de repoboación de los ríos para favorecer la actividad piscícola, así como la organización de cursos y actividades formativas relacionadas con la pesca. «Unha actividade que evidencia o compromiso do colectivo coa conservación do medio natural e coa transmisión destes coñecementos ás novas xeracións», apunta.
También se abordó la preocupación existente por el estado de los ríos del municipio, especialmente ante los problemas de deterioro y contaminación que pueden afectar tanto a los ecosistemas como a la actividad de la pesca. Otro de los asuntos tratados fue la problemática derivada de la presencia del jabalí y las dificultades que afrontan los colectivos de caza para hacerle frente. En este sentido, los socialistas destacan especialmente la labor de las cuadrillas y del personal preparado para realizar las actuaciones necesarias, contribuyendo a evitar que la presencia del jabalí provoque mayores daños, especialmente en el sector ganadero.
«É necesario que o goberno municipal e o resto das administracións escoiten máis de preto a os colectivos que coñecen o territorio e que están a traballar cada día para dar resposta aos problemas que existen no noso medio natural», dijo Alba Forno, quien subrayó que esta entidad tiene una larga trayectoria y desarrolla un trabajo que debe ser reconocido y apoyado. Debemos sentarnos con eles, coñecer os seus proxectos e estudar vías de colaboración que permitan que poidan seguir desenvolvendo este labor en beneficio de Lalín», reiteró tras encuentro en el campo de tiro.
El PSOE anuncia que continuará con esta ronda de reuniones con el tejido asociativo del municipio, con la voluntad de mantener un contacto directo con las entidades, conocer sus propuestas y trasladar sus demandas.
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