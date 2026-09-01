A Estrada requiere a los propietarios de 547 parcelas limpiar la biomasa

El Concello de A Estrada ha emitido un anuncio oficial para requerir de forma pública la gestión de la biomasa vegetal y la retirada de especies arbóreas prohibidas en un total de 547 parcelas catastrales del término municipal. La medida se dirige a aquellos titulares cuya identidad no ha podido ser determinada o a los que ha resultado imposible notificar por las vías ordinarias.

La actuación responde a lo establecido en la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que obliga al mantenimiento de franjas de protección alrededor de las zonas habitadas para minimizar el riesgo de incendios durante la época de mayor peligro.

Los terrenos sobre los que se exige la intervención se distribuyen por gran parte del territorio rural de A Estrada. Las áreas que concentran un mayor volumen de predios afectados corresponden a parroquias como Berres (45), Oca (35), Remesar (30), Agar (30), San Miguel de Castro (25) y Arnois (25). Asimismo, el requerimiento abarca parcelas situadas en los entornos de Callobre, Lagartóns, Tabeirós, Parada, Nigoi, Guimarei y Cereixo, sumando junto al resto de núcleos rurales la totalidad de los 547 expedientes contabilizados.

El Concello advierte de que la inobservancia de esta obligación legal constituye una infracción administrativa que dará lugar al inicio de expedientes sancionadores. En los casos calificados como faltas leves, las sanciones económicas podrán alcanzar los 1.000 euros conforme a la Ley de Montes, mientras que para las infracciones graves las cuantías pueden elevarse hasta los 100.000 euros.

Asimismo, la normativa contempla la adopción de medidas provisionales de ejecución subsidiaria por parte de la administración competente —el Concello en suelo urbano, de núcleo rural o urbanizable, y la Consellería competente en terrenos agrícolas y forestales—. Esto implica que las autoridades podrán ejecutar los trabajos preventivos de limpieza a costa del infractor, procediendo además al decomiso cautelar de la madera resultante de las talas de especies no autorizadas.

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Los datos detallados de las 547 parcelas afectadas, organizados por su correspondiente parroquia, polígono y referencia catastral, se encuentran publicados a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la sede electrónica del concello y en el Boletín Oficial correspondiente. Los titulares que reconozcan la propiedad de los terrenos indicados deberán proceder de inmediato a la limpieza de las parcelas para evitar la apertura de expedientes o la pérdida del material vegetal resultante.