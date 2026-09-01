Dozón aprueba el reglamento del futuro centro de día para mayores

El Concello de Dozón publicó este lunes en el BOP la aprobación definitiva del reglamento del centro de día, que funcionará en el inmueble de la residencia para personas mayores (junto al consistorio) y que contará con 20 plazas. El centro de día tendrá una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada usuario, puesto que el equipo de este servicio elaborará un Plan de Atención Individualiazada. Las personas que acudan a él tendrán la oportunidad de escoger horario y existe la posibilidad de recibir visitas. El centrpoo aporta productos de aseo común, pero corren a cuenta del usuario productos para la incontinencia y enseres como prótesis o sillas de ruedas.

Transporte

El reglamento indica que el personal del centro de día puede acompañar a la persona usuaria a consultas médicas en el centro de salud de Dozón, pero en el caso de consultas programadas en hospitales, ha de acudir con la familia, solo o mediante un servicio externo. Estará disponible un servicio de transporte en un radio de 15 kilómetros, si hay al menos 3 personas que lo soliciten. Las solicitudes para acudir al centro de día, que gestionará Coviastec, deben ir acompañadas de un informe médico, una valoración profesional del grado de dependencia, el certificado de empadronamiento, una fotocopia del DNI y, de ser precisos, informes sociales y del entorno familiar.