Catorce colectivos inician acciones formativas del programa + Xuntas

Un total de 14 colectivos de Lalín, A Estrada, Silleda y Rodeiro participan esta semana en los primeros cursos del programa provincial+Xuntas.

En Lalín, Mulleres de Gresande y Mulleres de Donramiro impartirán pilates; Mulleres en Igualdade de Santiso, gimnasia hipopresiva; Mulleres en Igualdade de Bendoiro, pilates; Afammer Deza, pilates; y Mulleres en Igualdade de Camposancos, conservación de alimentos.

En A Estrada, la Asociación Veciñal da Terra de Guimarei ofrecerá patchwork; As Bugineiras y A Torre da Barreira de Riobó, plantas medicinales; Mulleres Rurais de Ribeira, conservación de alimentos; Veciños Santa Apolonia de Guimarei, pintura; y Mulleres Rurais de Paradela, arte floral.

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En Silleda, Cogami impartirá risoterapia y, en Rodeiro, Mulleres Rurais Virxe do Faro, gimnasia hipopresiva.