El BNG dice que la concentración sobre Ceuta solo persigue la «confrontación»

El BNG de Lalín acusa al Gobierno municipal de utilizar el nombre y los medios institucionales del Concello para promover la concentración prevista este miércoles 2 de septiembre ante la casa consistorial por la situación humanitaria en Ceuta. Los nacionalistas sostienen que la convocatoria no representa a la institución municipal ni cuenta con consenso de la corporación, sino que responde a una iniciativa partidista del Partido Popular que emplea los medios públicos para promover este acto.

El Consello Local del BNG denunci el uso de las redes sociales municipales para difundir un acto que, a su juicio, «busca a confrontación política» y forma parte de la estrategia estatal del PP. «Non é de recibo que o goberno local pretenda apropiarse da nosa ou a de toda a representación na Corporación e falar en nome do Concello sen previo aviso ou acordo ningún co BNG», señala.

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El BNG expresa su solidaridad con Ceuta y reclama «políticas de acollida dignas e dereitos humanos», frente a actos que, según critica, criminalizan a las personas migrantes y alimentan la xenofobia. También censura que se instrumentalice la FEMP y vincula la convocatoria a la estrategia conjunta de PP y Vox en materia migratoria. La formación recuerda además la tradición emigrante de Galicia y rechaza «categoricamente a criminalización dos fluxos migratorios e a xenofobia».