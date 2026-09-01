El BNG critica el alquiler de Melania tras cortar árboles en la Alameda

El candidato del BNG a la Alcaldía da Estrada, Marcos Borrageros, criticó la decisión del Gobierno municipal del PP de estudiar el alquiler de la conocida como Carballeira de Melania para destinarla a zona verde y aparcamiento en superficie. Los nacionalistas consideran que la medida evidencia una falta de planificación y coherencia por parte del Ejecutivo local.

Borrageros recordó que el BNG lleva años reclamando un incremento de las zonas verdes y de las plazas de aparcamiento en superficie en A Estrada, pero cuestionó que el Concello opte ahora por alquilar una zona arbolada después de haber eliminado las especies arbóreas de la Alameda. Según señaló, la actuación de la Alameda supuso un coste total de 3.304.635 euros, de los que 1.794.635 euros correspondieron a la expropiación de los terrenos, financiada con fondos municipales, y 1.510.000 euros al proyecto, sufragado mediante fondos EDUSI.

El candidato nacionalista también advirtió de que el alquiler de la Carballeira de Melania sería una solución temporal, ya que el PXOM califica actualmente los terrenos como suelo edificable.

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El BNG reclama al Gobierno municipal «coherencia y planificación real» y defiende un modelo de villa que permita también ampliar las zonas verdes y los aparcamientos en superficie de forma planificada y sostenible.