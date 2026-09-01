Arrancan las obras de reforma de la Carballeira da Sagrada en Codeseda

Las obras de mejora y puesta en valor del entorno de la Carballeira da Sagrada, en la parroquia estradense de Codeseda, ya están en marcha. La actuación contempla inicialmente la construcción de un nuevo acceso a las viviendas situadas frente a este espacio natural, una intervención que permitirá mejorar las condiciones de tránsito y, al mismo tiempo, evitar que los vehículos circulen por el interior de la carballeira.

La empresa COVSA ha iniciado estos días la ejecución de una vía de hormigón, financiada con cargo a unas bajas de 2024. El nuevo vial tendrá una anchura de tres metros y discurrirá pegado a las fachadas de las viviendas, a las que dará un acceso más adecuado, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

Hasta ahora, la entrada a estos inmuebles se realizaba a través de caminos de zahorra, cuyo estado dificultaba la circulación cuando las condiciones meteorológicas eran desfavorables. Para minimizar el impacto de la nueva infraestructura sobre el entorno natural y patrimonial, se empleará hormigón lavado en tonos ocres, con unas características destinadas a favorecer su integración en el espacio.

La actuación permitirá además reorganizar el tráfico en la zona y evitar el paso de vehículos por la propia carballeira, contribuyendo a preservar y mejorar la conservación de esta zona verde.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, se desplazó hasta Codeseda para comprobar el desarrollo de los trabajos, acompañado por el arquitecto técnico del Concello y responsables de la empresa adjudicataria. Durante la visita también supervisó otro de los puntos incluidos en la actuación, ya que COVSA acometerá una mejora del firme en una vía próxima al recinto que atraviesa el Camiño da Geira e dos Arrieiros.

Obradoiro de Emprego

La actuación tendrá continuidad con una segunda fase de trabajos que se desarrollará a través del Obradoiro de Emprego. En esta etapa se llevarán a cabo labores de poda y se plantarán nuevos árboles en sustitución de aquellos que se han ido secando con el paso del tiempo.

También se intervendrá sobre las zonas verdes más deterioradas de la carballeira, especialmente aquellas que han sufrido daños como consecuencia del paso de vehículos. Los trabajos incluirán el aporte de nueva tierra y la siembra de césped para recuperar estas superficies.

La recuperación de este espacio ha sido posible después de que la Carballeira da Sagrada, anteriormente propiedad del Arcebispado de Santiago de Compostela, pasase a ser titularidad del Concello da Estrada. El cambio de propiedad se produjo después de la petición de los vecinos y de los trámites realizados en el marco del proceso de concentración parcelaria.

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«La combinación de estas dos intervenciones hará que tengamos una Carballeira da Sagrada más cuidada y ordenada, también con un mejor acceso a las viviendas para los vecinos», señaló Gonzalo Louzao tras su visita a Codeseda.