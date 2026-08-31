El turismo dispara la venta de la Lotería de Navidad en Lalín y Silleda en agosto

El calor del verano no solo atrae a visitantes, sino que también despierta una tradición navideña con meses de antelación. Las administraciones de lotería de Lalín y Silleda confirman que el mes de agosto se ha convertido en un auge inesperado de ventas para el Sorteo de Navidad, impulsado en su mayoría por turistas, peregrinos y asociaciones locales que preparan el terreno para el invierno.

En la Administración de Loterías Nº 2 de Lalín las ventas comienzan la misma semana en que reciben los números, aunque el verdadero volumen de afluencia se concentra en agosto. Santiago Fernández detalla el perfil del comprador en estos meses: «La mayoría son turistas, porque los vecinos se esperan a noviembre o diciembre, a los últimos días».

A la hora de elegir los décimos, las manías y las supersticiones mandan. Según apunta el trabajador de la administración lalinense, las preferencias de los compradores se decantan por ciertas terminaciones: «Los más solicitados son los números que terminan en 5 y en 7». Además, la compra de lotería durante las vacaciones se traduce en adquisiciones múltiples orientadas al reparto: «Lo más habitual es que se lleven para la familia, amigos, para repartir, por lo que compran más de un décimo. Incluso más de diez».

A unos cuantos kilómetros, en la administración nº 1 de Silleda, la dinámica sigue un patrón similar, aunque con ciertos matices. Gustavo Pousa detalla que llevan prácticamente dos meses con los décimos en ventanilla y que, aunque agosto experimenta un repunte notable gracias al turismo vacacional, «está claro que el pico grande de ventas es en noviembre, cuando empezamos a jugar todos».

El verano en Silleda no solo se nutre del veraneante individual, sino también del tejido asociativo. «En los meses de verano es cuando las comisiones de fiestas o agrupaciones que venden lotería se la empiezan a llevar para distribuirla», puntualiza Pousa. Además, la celebración de festejos como la Festa da Empanada genera un flujo constante de clientes no habituales que terminan atravesando la puerta de la administración de lotería.

A diferencia de quienes eligen al azar, muchos compradores llegan con una cifra muy concreta en la mente. «Lo normal es que suelan preguntar por el número que se corresponde con alguna fecha señalada», explica Pousa.

El factor emocional y conmemorativo también juega un papel decisivo. «Siempre hay gente que tiene unos números en la cabeza, ya sea por fechas de nacimientos, cumpleaños o alguna otra historia. Este año se pedía mucho el número con la fecha en la que España ganó el Mundial», manifiesta el trabajador del establecimiento silledense.

En cuanto al volumen de adquisición por parte de los visitantes foráneos, la media se sitúa entre cinco y seis décimos, en el caso de Silleda. Sin embargo, los desplazamientos en grupo pueden disparar las cifras de manera exponencial. Gustavo Pousa recuerda una anécdota reciente: «Este año hubo un grupo de peregrinos que se llevaron 250 décimos, porque era un grupo grande y compraron para compartir entre ellos».

El trasiego que genera la Lotería de Navidad en pleno mes estival repercute de forma directa en otros productos de Loterías y Apuestas del Estado. La curiosidad o la ilusión anticipada del décimo navideño actúa como reclamo para probar fortuna en sorteos ordinarios. «La gente que entra en la Administración en busca de Lotería de Navidad es un cliente potencial para otros juegos», concluye Pousa.