El traslado de la central de Telefónica de la rúa Trasdeza permitirá ampliar la biblioteca municipal de Silleda

La empresa Telefónica acaba de iniciar los trabajos para el traslado y mantenimiento de la central telefónica ubicada en el patio de la Casa da Xuventude de Silleda, en la calle Trasdeza. Con esta decisión, el Concello podrá recuperar ese espacio y destinarlo a la ampliación y mejora de la biblioteca municipal Daniel Castelao. Ese traslado comenzó a pergeñarse hace ocho años.

La actuación es el producto de las gestiones que realizó el ejecutivo local socialista en los últimos años para conseguir la liberación de un inmueble que ocupa buena parte de ese patio central, y que hasta la fecha condicionó cualquier ampliación de la biblioteca. Telefónica, a petición del Concello, había aceptado efectuar la entrega de esa edificación. La previsión inicial era completar la salida durante el año pasado, pero debido a cuestiones técnicas la compañía solicitó que se ampliase el calendario previsto debido a la complejidad técnicas de esta labor y a la reorganización de los equipos que tenían que asumir dicha intervención. La junta de gobierno local aceptó como nueva fecha estimada de entrega este mes de septiembre, una data que puede anticiparse si los trabajos acaban antes. Además, la empresa asumió el pago de la renta que corresponde por este período adicional de ocupación. El Concello indica que continuará con el seguimiento del proceso que realiza Telefónica con este inmueble.

Plan director para los edificios culturales

Como ya informó en su momento, el ejecutivo que encabeza Paula Fernández Pena trabaja ya en un plan director de usos de los edificios culturales del municipio. Esta herramienta permitirá definir de manera conjunta y coordinada las necesidades, posibilidades y futuros usos de los distintos inmuebles.

Por tanto, el documento incluirá tanto esa ampliación y mejora de la biblioteca municipal y de la Casa da Xuventude con la definición de nuevos usos del antiguo consistorio, ubicado también en la calle Trasdeza y cuya rehabilitación va a abordarse dentro de la planificación municipal.