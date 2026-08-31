Trasladan a una vecina de Orazo en helicóptero tras volcar con un motocultor

Una mujer resultó herida este domingo por la mañana en el Concello de A Estrada tras sufrir un accidente mientras realizaba trabajos agrícolas con un motocultor. El suceso tuvo lugar alrededor de las 10.25 horas en el lugar de A Igrexa, en la parroquia de Orazo.

Por causas que se desconocen, el vehículo agrícola con el que trabajaba volcó y la conductora quedó atrapada bajo el motocultor. A la llegada al lugar de los hechos de los servicios de emergencia, la mujer ya había conseguido ser liberada. Presentaba sin embargo heridas en una pierna. La vecina de A Estrada fue atendida inicialmente en el propio lugar del accidente.

Debido a las lesiones que presentaba, los servicios sanitarios presentes en el punto decidieron que la mujer fuese trasladada en helicóptero hasta el Hospital Clínico de Santiago de Compostela para someterse a un examen más detallado.

Medios desplazados

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Según informaron desde el servicio de 112 hasta el lugar de A Igrexa se desplazaron efectivos de Emerxencias A Estrada y de los Bombeiros de Silleda, además de una ambulancia medicalizada del PAC de A Estrada, un helicóptero del 061 con base en Santiago de Compostela, la Policía Local y la Guardia Civil.