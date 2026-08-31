O Corpiño, el lugar al que lleva el camino de la fe

Da igual qué época sea del año. El santuario mariano de O Corpiño, en Losón, recibe a decenas de visitantes, como ocurre con el recóndito templo de As Ermitas, en O Bolo (Ourense). Así que era de esperar que la convocatoria de ayer para participar en la XII Peregrinación y Besamanos contase con la respuesta de centenares de fieles que, bastón en mano y abrigados por si el día se quedaba frío, emprendieron camino a pie desde las iglesias parroquiales de Lalín, Silleda y Vila de Cruces.

El tiempo acompañó este camino de fe, en el que tampoco faltaron la buena sintonía entre los participantes y la serena belleza del paisaje dezano en estas semanas de mezcla de verdes y ocres. Ya en el templo el vicario de la diócesis de Lugo, Mario Vázquez Carballo, ofició una misa que además sirvió de presentación para el quinto sacerdote que formará parte del equipo pastoral que guía las 48 parroquias eclesiásticas de Lalín, así como las 8 de Dozón y 3 de Vila de Cruces. Así, José Alfredo Beltrán Toledo se une a la labor que ya desempeñan José Criado, José Ramón Pena Taboada, Santiago Lillo Ortiz y José Antonio Salgado Agromartín.

Los peregrinos de Lalín, antes de iniciar la caminata. / Cedida

José Criado, rector del santuario de O Corpiño y además arcipreste, presentó a sus feligreses de As Dores de Lalín, en la misa vespertina, a este nuevo compañero. José Alfredo Beltrán nació San Vicente de Chucurí, provincia de Santander, Colombia, en 1973. Es el quinto de ocho hermanos y tras licenciarse en Teología en Colombia se ordenó sacerdote el 26 de octubre de 2002, en la diócesis de Barrancabermeja. Aquí trabajó durante siete años, y en los tres siguientes realizó una experiencia misionera de tres años con los hermanos menores franciscanos, sirviendo a comunidades negras, indígenas y desplazados por la violencia. Con posterioridad estudió derecho canónico en la facultad de derecho de la Universidad de San Dámaso en Madrid, y fue adscrito a las parroquias de Nuestra Señora del consuelo Nuestra Señora de la misericordia y Nuestra Señora del Valle. Sus siguientes destinos fueron las parroquias de San Martín de Montalbán, Sevilleja De La Jara, Mina, de Santaquiteria y Anchuras, en la diócesis de Toledo, donde también ejerció los servicios de defensor del vínculo y promotor de justicia en el tribunal eclesiástico de esta archidiócesis toledana. Además, está vinculado y hace parte del tribunal eclesiástico de la diócesis de Cienfuegos, en Cuba, como un servicio pastoral y misionero prestado a esta diócesis. Recientemente se puso en contacto con el obispo Alfonso Carrasco para ejercer su ministerio en la Diócesis de Lugo.