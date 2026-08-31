Fiestas populares
Luis López participa en As Dores en Forcarei
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Redacción
Forcarei
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, estuvo este domingo por la mañana en Forcarei, para participar, junto con la alcaldesa y diputada provincial, Belén Chachafeiro en la tradicional procesión en honor a la Virxe das Dores. Una asistencia con la que el dirigente provincial demuestra el compromiso de la Diputación con las fiestas populares y con los vecinos y vecinas del municipio.
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