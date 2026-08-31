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Fiestas populares

Luis López participa en As Dores en Forcarei

Luis López durante la procesión de la Virxe de As Dores en Forcarei.

Luis López durante la procesión de la Virxe de As Dores en Forcarei. / Cedida

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Redacción

Forcarei

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, estuvo este domingo por la mañana en Forcarei, para participar, junto con la alcaldesa y diputada provincial, Belén Chachafeiro en la tradicional procesión en honor a la Virxe das Dores. Una asistencia con la que el dirigente provincial demuestra el compromiso de la Diputación con las fiestas populares y con los vecinos y vecinas del municipio.

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