Fillas de Cassandra, 9Louro, París de Noia o Panorama actuarán en las fiestas de Lalín

La comisión organizadora de las fiestas patronales de Lalín presentó el programa para unos festejos que se llevarán a cabo entre los próximos viernes 18 y sábado 22. Al margen de algunas de las orquestas gallegas de mayor caché y de agrupaciones locales, este año destacan los conciertos de Fillas de Cassandra o el solista 9Louro. La comisión destaca que en este programa hay propuestas para todas las edades y tipos de público, además de que los espectáculos se distribuirán por diferentes espacios públicos del núcleo urbano como el Campo da Feira Vello, la Praza da Igrexa, la explanada del Lalín Arena, la Avenida Luis González Taboada o las plazas de Loriga y da Vila.

La principal novedad de esta edición será la recuperación de la comisión como responsable de la organización, después de varios años nos que esta tarea fue asumida directamente por el Conello. Así, preparó un cartel en el que se combinan grandes orquestas, algunos de los nombres más destacados de la música gallega actual, bandas, charangas, formaciones tradicionales y diferentes propuestas de tardeo y sesiones con pinchadiscos.

Entre las actuaciones más destacadas figuran las de 9Louro y Fillas de Cassandra. El primero es un solista de pop urbano, trap, música electrónica y raeggeton natural de Muros. Martín Louro (es su nombre real) será uno de los principales atractivos de la primera noche de las fiestas, con un concierto previsto para la una de la madrugada del sábado en el Campo da Feira Vello. Por su parte, Fillas de Cassandra regresarán a Lalín apenas unas semanas después de participar, el pasado 12 de agosto, en el evento organizado alrededor del eclipse en el Altar del Sol, en Alperiz. En aquella ocasión ofrecieron una actuación en un formato básico y reducido la solo las dos componentes principales, mientras que en As Dores presentarán su espectáculo completo. El público lalinense podrá disfrutar así de una propuesta de mayor formato, con el montaje con el que acaban de llenar espacios tan emblemáticos como la Praza de María Pita, en A Coruña, y Castrelos, en Vigo. La actuación tendrá lugar a la medianoche del sábado también en el Campo da Feira Vello.

Actuación de 9Louro en la Praza da Quintana de Santiago. / JESÚS PRIETO

Chupinazo en la Casa de Álvaro

El programa comenzará el viernes 18 a las 19.30 horas con pascalles del grupo de gaitas Os Xuncos. A las 20.00 horas se celebrará la misa y, con posterioridad, tendrá lugar el pregón y el lanzamiento del chupinazo en la Casa de Álvaro. La programación musical continuará con Pachi, a las 22.30 horas en la Plaza da Igrexa; Tapa D’Orella, a las 23.30 horas en el Campo da Feira; la destacada actuación de 9Louro, a la 1.00 horas; DJ Matrek, a las 2.30 horas, y DJ Marcos Kintana, a las 4.00 de la madrugada en la avenida Luis González Taboada.

El sábado 19 se iniciará a las 10.00 horas con el disparo de bombas y continuará, a las 11.00 horas, con el pascalles de Carballo da Manteiga. La Banda A Lira de Prado ofrecerá conciertos a las 13.00 y a las 20.30 horas en la Praza da Vila. A las 18.00 horas saldrán a las calle los músicos del grupo de gaitas Os Trasnosde Doade y la Charanga Os Verbeneros. La programación nocturna del sábado contará con Platinos, a las 22.45 horas en la Praza da Igrexa, antes de dar paso a la medianoche al espectáculo completo de Fillas de Cassandra. La fiesta continuará con Duendeneta, a la 1.45 horas, y DJ Efrén, a las 3.30 horas en la avenida Luis González Taboada.

El domingo 20, día central de las fiestas, comenzará con el disparo de bombas a las 10.00 horas y el pasacalles de Randela a las 11.00 horas. A las 12.00 horas se celebrará la misa solemne en honor de la patrona, acompañada por la Coral Polifónica de Lalín y con la tradicional ofrenda a la Virgen. A continuación, alrededor de las 12.30 horas, saldrá la procesión acompañada por la Banda de Lalín, que a las 13.00 horas ofrecerá un concierto en la Praza de Loriga. La animación de la tarde correrá a cargo de la Charanga KM0, que visitará las residencias locales a las 17.00 horas y realizará un pasarrúas desde las 18.00 horas. La jornada contará también con la participación de Os Dezas de Moneixas. A las 22.00 horas, la Praza da Igrexa acogerá el concierto del trompetista Rubén Simeó con la Banda de Lalín. A la medianoche tendrá lugar el tradicional espectáculo de fuegos de artificio junto al lago del Paseo do Pontiñas. La fiesta continuará con la Orquesta Cinema, a las 00.30 horas en el Campo da Feira, y con DJ Ferre, a las 3.00 horas en la avenida Luis González Taboada.

El lunes 21 actuarán A Carballeira de Cercio, que realizará un pasacarlles a las 11.00 horas; la Banda de Vilatuxe, con conciertos a las 13.00 y a las 20.30 horas en la Praza de Loriga; la Charanga Leña Verde, a las 18.00 horas, y Acordeones de Lalín, a las 18.30 horas en la Praza da Igrexa. Por la noche, la charanga Ardores actuará a las 22.30 horas en el Campo da Feira y, a la 1.00 horas, subirá al escenario la Orquesta París de Noia.

El martes 22 cerrará las fiestas con una nueva jornada de música y animación. Repenicando protagonizará el pasacalles de las 11.00 horas, mientras que la Banda de Muimenta ofrecerá conciertos a las 13.00 y a las 20.30 horas en la Praza de Loriga. La charanga Chámalle X actuará a partir de las 18.00 horas. La programación nocturna estará encabezada por la Orquesta Los Satélites, a las 22.00 horas en Praza da Igrexa, y por la Orquesta Panorama, a la 1.00 horas en la explanada del Lalín Arena. Entre ambas actuaciones, a las 00.30 horas, se realizará el sorteo presencial de 2.500 euros.

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Feria de arte

Desde el sábado hasta el martes se celebrará también la Feria del arte Local en calle Joaquín Loriga, abierta de 12.00 la 14.00 y de 18.00 la 22.00 horas. Por su parte, las atracciones infantiles se instalarán en el entorno de la casa consistorial.