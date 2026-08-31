A Estrada abre la matrícula para las 14 escuelas deportivas municipales

El concejal de Deportes del Concello de A Estrada, Ismael Pena, presentó el programa completo para las Escolas Deportivas Municipais en el curso 2026-2027, una oferta que esta vez ofrecerá a los estradenses un total de 14 escuelas, dirigidas tanto al alumnado infantil como a adultos.

Pena concretó que el objetivo de este programa municipal no es otro que promover la actividad deportiva entre los vecinos, favoreciendo el acceso y la mejora en el desarrollo deportivo en las disciplinas ofertadas. El concejal señaló que en la última convocatoria fueron más de 800 las personas participantes, de modo que estas escuelas se convierten en una actividad fundamental para el tejido deportivo local.

Con respecto al curso pasado, son baja en esta oferta las escuelas de balonmano y fútbol sala. Las inscripciones en las 14 restantes quedan abiertas hasta el 25 de septiembre. El número mínimo de participantes para que se ponga en marcha la actividad será de 10 alumnos.

Así, durante la primera semana de octubre está previsto que arranquen las sesiones correspondientes a las escuelas deportivas de Ciclismo, Natación, Gimnasia, Pádel, Judo, Kárate, Patinaje y Hockey, Ajedrez, Tenis, Bádminton, Baloncesto, Hípica, Taekwondo y Esgrima.

En cuanto a los precios, la cuota general será de 36 euros por trimestre para alumnos de 4 a 14 años, siendo la de los adultos (a partir de 15) de 60 euros trimestrales. El Concello contempla bonificaciones (no acumulables) del 25% sobre esta cuota para familias numerosas, monoparentales o para una segunda actividad del mismo alumno.

Las plazas son limitadas y la inscripción previa es indispensable a través de los canales y teléfonos habilitados por los clubes organizadores. Toda la información detallada se encuentra disponible en la web oficial del Concello de A Estrada (www.aestrada.gal).

Kárate: Impartido por el Club Deportivo Budoyama en la Zona Deportiva. Las clases se desarrollarán los martes, jueves y sábados (mañanas), dirigidas a alumnos a partir de 4 años. Arranca el jueves 1 de octubre.

Patinaje y Hockey: A cargo de Diverpatín, tendrá lugar los martes y jueves a las 17:15 h en el Pabellón del Colegio Figueiroa (a partir de 4 años). Arranca el jueves 1 de octubre.

Bádminton: Organizado por el Club Bádminton A Estrada, se impartirá los lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 18:30 h en la Pista 2 del Pabellón Multiusos (desde los 5 años). Arranca el jueves 1 de octubre.

Esgrima: Impartido por Compostela Esgrima, se celebrará los jueves de 16:00 a 18:00 h en el Pabellón M. Coto Ferreiro (para mayores de 8 años). Arranca el jueves 1 de octubre.

Taekwondo: A cargo del Club Número PHI, tendrá lugar los martes y jueves en el Pabellón de Exposicións e Congresos (psicomotricidad a las 16:00 h para niños de 3 a 5 años y taekwondo general a las 17:00 h a partir de 3 años). Arranca el jueves 1 de octubre.

Ciclismo: Impartido por Bikestrada en el Circuito de Mini BTT, los miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 h (a partir de 5 años; es requisito imprescindible saber andar en bicicleta sin ruedas de apoyo). Arranca el viernes 2 de octubre.

Tenis: Con MS Tenis Academy, se desarrollará los viernes a las 17:00 h y los sábados a las 10:00 h entre las Pistas Municipales y el Pabellón de Figueiroa (desde los 5 años). Arranca el viernes 2de octubre.

Natación: A cargo del Club de Natación e Salvamento A Estrada en la Piscina Climatizada, con turnos los sábados por la mañana entre las 10:00 h y las 13:00 h (para nacidos en 2019 y años anteriores). Arranca el sábado 3 de octubre.

Ajedrez: Impartido por el ex-campeón gallego Roberto Patiño, se desarrollará los sábados de 10:00 a 13:30 h en la Casa das Letras (a partir de 4 años). Arranca el sábado 3 octubre.

Baloncesto: Impartido por A Estrada Basket, se celebrará los lunes y miércoles (18:00 h y 19:00 h) en la Pista 1 del Pabellón Multiusos (desde los 5 años). Arranca el lunes 5 de octubre.

Judo: Impartido por el Judo Club Base, se impartirá los lunes a las 17:00 h y 18:00 h en el Pabellón de Exposicións e Congresos (a partir de 4 años). Arranca el lunes 5 de octubre.

Hípica: Impartido por SOCADE en el Recinto Hípico de Guimarei los lunes (horario a determinar según edad; a partir de 5 años). Arranca el lunes 5 de octubre.

Gimnasia: Con el Club Ximnasia Estrada, tendrá lugar los miércoles a las 17:00 h y 18:00 h en el Pabellón de Exposicións e Congresos (desde los 3 años). Arranca el miércoles 7 de octubre.

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Pádel: Impartido por Estrada Pádel en el Centro de Pádel (Zona Deportiva), los miércoles y jueves a partir de las 16:00 h (a partir de 4 años). Arranca el miércoles 7 de octubre.