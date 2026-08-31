Emerxencias 112 gestionó más de 6.100 incidencias de los municipios a lo largo de 2025

Durante el año pasado, el teléfono de emergencias 112 registró 6.134 incidencias en los municipios de las comarcas, según indica el Informe estadístico de actividade referido a 2025. Estas incidencias superan, aunque sea por poco, las 6.006 de 2024 y, las llamadas seguro que superan en ambos casos dichas cifras, dado que suelen producirse varias llamadas para alertar, por ejemplo, del mismo accidente de tráfico.

Por municipios, Lalín encabeza el listado de la zona, con 1.494 incidencias durante 2025, casi un centenar por encima de las 1.397 del ejercicio precedente. El informe indica que, a nivel gallego, las 240.768 alertas gestionadas tienen tres picos claros: durante el verano y en las vacaciones de Navidad. Lógico, si tenemos en cuenta que en agosto, julio y enero, por este orden, se produce el mayor volumen de desplazamientos por carretera pero también que es precisamente durante el período no lectivo cuando la familia permanece más tiempo en casa y pueden producirse más percances domésticos.

Esta circunstancia se constata en todos los municipios de las comarcas, aunque con matices. De esas casi 1.500 incidencias que saltaron en Lalín, 154 se produjeron en enero, 144 en julio (y también en septiembre) y 139 no en agosto, sino en marzo, y esto puede deberse a los percances que causaron las borrascas de invierno y comienzos de primavera en vías de comunicación. Basta con que recordemos el paso de la borrasca Herminia, a finales de enero de 2025. En ese mes hubo otras tres: Florian, Garoe e Ivo.

Lalín aumenta su volumen de alertas al 112, mientras A Estrada consigue contener sus cifras. La cabecera comarcal de Tabeirós-Montes pasa de los 2.470 a los 2.457 percances, con picos sobre todo en enero (266), octubre (222) y febrero (204). Sí incrementan sus cifras, como ocurrió en Lalín, otros cuatro municipios: Silleda, Rodeiro, Forcarei y Dozón. Silleda pasa de los 867 a los 872 percances, y solo supera el centenar en el mes de enero, con 103. Se le acercan los 91 de agosto. Al otro lado de la Serra do Candán, en Forcarei, el balance es de 376 incidentes, más de medio centenar por encima de los 312 que se registraron en 2024. En este municipio la media por mes se coloca en la veintena de alertas, pero sube la cifra final por las 52 gestiones de enero, las 42 de agosto o las 41 de diciembre. Las cifras de Forcarei superan a las de Rodeiro (también tiene más población), puesto que Camba pasa en un año de 185 a 211 alertas, que se produjeron sobre todo en agosto (30), octubre (25) y julio (con 22, las mismas que en diciembre). Por lo que respecta al municipio más pequeño y con menos población de la zona, Dozón cierra el año con 187 sucesos trasladados al 112, por encima de los 158 de 2024. Destacan los 29 de agosto, los 21 de septiembre o los 20 de diciembre.

Sin embargo Vila de Cruces y Agolada, como A Estrada, sí reducen las incidencias en las que el 112 tuvo que desplegar servicios sanitarios, de tráfico o de excarcelación. Desde Vila de Cruces llegaron 322 contratiempos, mientras que en 2024 habían sido 358. El verano, como pasa casi en los demás municipios, fue sinónimo de mayor volumen de alertas, con 46 en agosto y 37 en julio, en un podio que se completa con las 28 de marzo. Por último, en Agolada la Consellería de Presidencia menciona 215 percances, también por debajo de los 254 del año anterior. Se imponen agosto con 27, enero con 25 y noviembre con 22.

La normalidad tras el coronavirus

El informe que podemos consultar en la web de Axega indica que, de las 240.768 incidencias registradas en toda la comunidad gallega, priman las de carácter sanitario, las de seguridad y las de tráfico rodado. Cuestiones como la solicitud de una ambulancia y otras relacionadas con la salud motivaron 91.155 despliegues de efectivos, mientras que las de seguridad están detrás de otros 40.105. Los incidentes relacionados con la circulación suponen 31.412, mientras que los accidentes de tráfico, que aparecen catalogados al margen, son 24.490. Contratiempos provocados por animales, como choques contra jabalíes o contra perros sueltos, por poner un caso, generaron 23.187 incidencias. Estos cinco apartados, a nivel autonómico, movilizaron a urgencias médicas en 113.383 ocasiones, así como a efectivos de la Policía Local en 83.593 y a la Guardia Civil de Tráfico en 53.618.

A modo de curiosidad, en una comparativa entre 2020 y 2025, el año con más volumen de llamadas al 112 fue en 2023, con 415.914 (en 2025 fueron 398.419). ¿Por qué? Porque se habían terminado las restricciones del Covid y volvimos a recuperar la normalidad en cuanto a desplazamientos y celebraciones.