La Banda de Lalín cierra los conciertos de verano

Bajo el nombre de «Raíces que danzan» la Banda de Lalín cerró el ciclo de conciertos de verano en el que participaron esta y las otras tres formaciones bandísticas del Municipio (Banda de Muimenta, A Lira de prado y Banda de Música de Vilatuxe), con recitales a pie de calle durante los meses de julio y agosto. En su pase, la Banda de Lalín contó con Santiago Mella como director invitado.

Y, como remate de las vacaciones escolares, hay que recordar que desde mañana y hasta el viernes la Banda de Lalín pone en marcha un campamento musical de 9.30 a 13.30 horas. La iniciativa está abierta a niños y niñas con o sin experiencia en la música, para participar en actividades vinculadas en esta disciplina pero también en otras propuesta de ocio, junto a monitores de tiempo libre.