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La Banda de Lalín cierra los conciertos de verano

La Banda de Lalín trasladó su concierto al auditorio por la previsión de lluvia. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La Banda de Lalín trasladó su concierto al auditorio por la previsión de lluvia. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Redacción

Lalín

Bajo el nombre de «Raíces que danzan» la Banda de Lalín cerró el ciclo de conciertos de verano en el que participaron esta y las otras tres formaciones bandísticas del Municipio (Banda de Muimenta, A Lira de prado y Banda de Música de Vilatuxe), con recitales a pie de calle durante los meses de julio y agosto. En su pase, la Banda de Lalín contó con Santiago Mella como director invitado.

Y, como remate de las vacaciones escolares, hay que recordar que desde mañana y hasta el viernes la Banda de Lalín pone en marcha un campamento musical de 9.30 a 13.30 horas. La iniciativa está abierta a niños y niñas con o sin experiencia en la música, para participar en actividades vinculadas en esta disciplina pero también en otras propuesta de ocio, junto a monitores de tiempo libre.

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